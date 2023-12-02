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Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров - РИА Новости, 02.12.2023
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров
Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:29
2023-12-02T13:29
2023-12-02T13:29
общество
здоровье - общество
россия
татьяна семенова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "Число уходящих ежегодно врачей примерно равно числу приходящих ежегодно врачей, поэтому мы знаем этот коэффициент и можем сказать, что у нас не будет прогрессировать дефицит, но пока положительный вектор, который сломает и укомплектуют те организации, которые не имеют специалистов такого уровня, ещё впереди", - сказала Семенова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Она отметила, что на 10 тысяч населения сегодня приходится примерно 50 врачей, которые работают в медицинских организациях разной формы подчинённости и разных ведомств. При этом, этот показатель по врачам государственных и муниципальных медучреждений составляет около 40, уточнила Семенова.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, татьяна семенова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Семенова, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров
Минздрав: число уходящих врачей примерно равно приходящим, дефицит не вырастет