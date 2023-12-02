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Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров - РИА Новости, 02.12.2023
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13:29 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/vrachi-1913333200.html
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров - РИА Новости, 02.12.2023
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров
Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:29
2023-12-02T13:29
общество
здоровье - общество
россия
татьяна семенова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "Число уходящих ежегодно врачей примерно равно числу приходящих ежегодно врачей, поэтому мы знаем этот коэффициент и можем сказать, что у нас не будет прогрессировать дефицит, но пока положительный вектор, который сломает и укомплектуют те организации, которые не имеют специалистов такого уровня, ещё впереди", - сказала Семенова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Она отметила, что на 10 тысяч населения сегодня приходится примерно 50 врачей, которые работают в медицинских организациях разной формы подчинённости и разных ведомств. При этом, этот показатель по врачам государственных и муниципальных медучреждений составляет около 40, уточнила Семенова.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна семенова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Семенова, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров

Минздрав: число уходящих врачей примерно равно приходящим, дефицит не вырастет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач возле здания больницы
Врач возле здания больницы - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач возле здания больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
«
"Число уходящих ежегодно врачей примерно равно числу приходящих ежегодно врачей, поэтому мы знаем этот коэффициент и можем сказать, что у нас не будет прогрессировать дефицит, но пока положительный вектор, который сломает и укомплектуют те организации, которые не имеют специалистов такого уровня, ещё впереди", - сказала Семенова на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Она отметила, что на 10 тысяч населения сегодня приходится примерно 50 врачей, которые работают в медицинских организациях разной формы подчинённости и разных ведомств. При этом, этот показатель по врачам государственных и муниципальных медучреждений составляет около 40, уточнила Семенова.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна СеменоваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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