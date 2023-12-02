https://ria.ru/20231202/vrachi-1913333200.html

Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров

Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров - РИА Новости, 02.12.2023

Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом медицинских кадров

Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:29

2023-12-02T13:29

2023-12-02T13:29

общество

здоровье - общество

россия

татьяна семенова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число уходящих из системы здравоохранения России врачей примерно равно приходящим, поэтому дефицит медицинских кадров прогрессировать не будет, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "Число уходящих ежегодно врачей примерно равно числу приходящих ежегодно врачей, поэтому мы знаем этот коэффициент и можем сказать, что у нас не будет прогрессировать дефицит, но пока положительный вектор, который сломает и укомплектуют те организации, которые не имеют специалистов такого уровня, ещё впереди", - сказала Семенова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Она отметила, что на 10 тысяч населения сегодня приходится примерно 50 врачей, которые работают в медицинских организациях разной формы подчинённости и разных ведомств. При этом, этот показатель по врачам государственных и муниципальных медучреждений составляет около 40, уточнила Семенова.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна семенова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)