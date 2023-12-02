https://ria.ru/20231202/pensionery-1913349853.html

Минздрав: пенсионеры составят более четверти населения России к 2025 году

Минздрав: пенсионеры составят более четверти населения России к 2025 году - РИА Новости, 02.12.2023

Минздрав: пенсионеры составят более четверти населения России к 2025 году

Доля пожилого населения составит более четверти населения России к 2025 году, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:58

2023-12-02T15:58

2023-12-02T15:58

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доля пожилого населения составит более четверти населения России к 2025 году, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "С увеличением ожидаемой продолжительности жизни у нас увеличивается доля пожилого населения. Именно эта категория в будущем будет являться участниками системы долговременного ухода. И уже по прогнозным данным экспертов к 2025 году численность пожилого населения, то есть старше трудоспособного возраста, у нас в стране больше четверти населения будет составлять", - сказал Камкин во время конференции "Роль здравоохранения в рамках системы долговременного ухода" конгресса "Национальное здравоохранение". Он отметил, что поддержка нужна и людям с инвалидностью. Сегодня 11 миллионов россиян находятся в этой категории - практически 7,5% населения страны. Это основной пул граждан, в отношении которых будет работать система долговременного ухода, добавил Камкин. С 1 сентября текущего года Минтруд распространил на все регионы РФ систему долговременного ухода. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день помощь получают уже свыше 147 тысяч человек, а до конца года планируется охватить 170 тысяч нуждающихся. "Для нас как для системы здравоохранения одним из ключевых и ожидаемых результатов внедрения системы долговременного ухода является как раз выстраивание системы профилактических мер, которая… позволит, с одной стороны, обеспечить необходимые превентивные мероприятия, направленные на предотвращение возможных катастроф, которые могут развиться у пациента. С другой стороны, позволят нам снизить нагрузку на систему здравоохранения, связанную с ликвидацией последствий развития этих катастроф. Я имею ввиду при заболевании", - объяснил Камкин. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия - министерство здравоохранения РФ и фонд Росконгресс, партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

https://ria.ru/20231116/dolgoletie-1909756444.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)