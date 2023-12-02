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В России станет обязательным переход на электронные медкарты в поликлиниках - РИА Новости, 02.12.2023
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17:19 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/medkarty-1913359001.html
В России станет обязательным переход на электронные медкарты в поликлиниках
В России станет обязательным переход на электронные медкарты в поликлиниках - РИА Новости, 02.12.2023
В России станет обязательным переход на электронные медкарты в поликлиниках
Отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках - новый принцип организации работы первичного звена, в будущем переход на электронные медкарты станет... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:19
2023-12-02T17:19
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках - новый принцип организации работы первичного звена, в будущем переход на электронные медкарты станет обязательным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он пояснил, что отказ от бумажных медкарт - это новый базовый принцип организации первичного звена. Это необходимо, чтобы сформировать ресурс данных, который позволит осуществлять преемственность между уровнями оказания медицинской помощи, отметил Мурашко. Министр добавил, что помимо этого, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, а электронные медкарты помогут решить эту проблему.
https://ria.ru/20231028/meditsina-1905845426.html
https://ria.ru/20231107/moskva-1907825909.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия
В России станет обязательным переход на электронные медкарты в поликлиниках

Мурашко: переход на электронные медкарты в поликлиниках станет обязательным

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи во время приема пациента в поликлинике
Врачи во время приема пациента в поликлинике - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врачи во время приема пациента в поликлинике . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках - новый принцип организации работы первичного звена, в будущем переход на электронные медкарты станет обязательным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
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Он пояснил, что отказ от бумажных медкарт - это новый базовый принцип организации первичного звена. Это необходимо, чтобы сформировать ресурс данных, который позволит осуществлять преемственность между уровнями оказания медицинской помощи, отметил Мурашко.
Министр добавил, что помимо этого, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, а электронные медкарты помогут решить эту проблему.
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