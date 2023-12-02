https://ria.ru/20231202/kongress-1913375099.html
III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек
III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек - РИА Новости, 02.12.2023
III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек
В III Конгрессе молодых ученых, который проходил с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:58
2023-12-02T19:58
2023-12-02T19:58
наука
iii конгресс молодых ученых
россия
дмитрий чернышенко
сочи
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912323332_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_0c7f4f2836feb12f49cf84f717de849d.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В III Конгрессе молодых ученых, который проходил с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". По составу участников и гостей мероприятия около 1,9 тысячи человек – представители высших учебных заведений: университетов, институтов, академий, более 1,3 тысячи человек – сотрудники научно-исследовательских институтов. Впечатляющей была и география представительства участников: 85 регионов Российской Федерации и 36 иностранных государств, таких как Армения, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР и другие. "С каждым годом Конгресс становится все более значимой площадкой для продвижения нашего присутствия в мировом научном пространстве. Этому способствуют все проводимые научно-просветительские мероприятия Конгресса, демонстрация передовых наукоемких технологий, познавательные лекции мэтров нашей науки, да и просто совместные активности гостей. Расширение географии представительства участников позволит разрушить стереотип российского ученого, созданный Западом, и будет способствовать популяризации достижений российской науки", – приводятся в сообщении слова советника президента России, руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антона Кобякова. Средний возраст участников – 30 лет, а самому юному – 11 лет. Среди них более 1,1 тысячи человек имеют ученую степень кандидата наук, зарубежные степени или PhD – более 50 человек, степень доктора наук – более 240 человек. Количество вузов, принявших участие в мероприятии, насчитывает около 410 учреждений, из них 24 – иностранных высших учебных заведения. Ключевым мероприятием Конгресса традиционно стала встреча президента России с молодыми учеными. Перед ее началом на выставке проекта "Наша Лаба" президента познакомили с успехами российского научного приборостроения, говорится в сообщении. Деловая программа Конгресса была насыщенной и разнообразной: 157 мероприятий за три дня. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, приняли участие более 730 спикеров, модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов, в числе которых ученые с мировым именем, бизнесмены и представители органов власти. На Конгрессе состоялось подписание 23 соглашений по разным направлениям сотрудничества. Среди подписантов – научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, вузы и технологические компании. Больше всего соглашений было подписано НОЦ "ТулаТЕХ" (12 соглашений), пояснили в пресс-службе. В этом году центральной темой Конгресса стало "Пространство возможностей и развития". Она отразила актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации. Сессии охватили весь спектр тем и направлений: – научных, популяризаторских, креативных. В ходе дискуссий обсудили развитие национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов затронул международную повестку: – создание благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитие отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании. Заключительным мероприятием стало пленарное заседание Конгресса "Наука: пространство возможностей", которое прошло под председательством Дмитрия Чернышенко. Он представил участникам заседания ученых, которые достигли успеха в своей научной деятельности, совершили открытия, возглавили наукоемкие компании и научно-образовательные центры. Молодые исследователи рассказали о своей научной работе, поделились историями своего профессионального успеха и перечислили качества, которые нужны ученому, чтобы преуспеть в карьере, отметили в пресс-службе. Там добавили, что помимо обширной деловой программы Конгресса, участникам предложили разнообразную культурную и спортивную программу. Более 3,5 тысяч участников Конгресса имели возможность бесплатно посетить тематический парк развлечений "Сочи Парк". Более 850 участников Конгресса молодых ученых приняли участие в мероприятиях спортивной программы.
https://ria.ru/20231202/istoriya-1913355952.html
https://ria.ru/20231202/lekarstva-1913337582.html
https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912323332_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_ee3208f110c3c263abba9345745e8ccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
iii конгресс молодых ученых, россия, дмитрий чернышенко, сочи, наука
Наука, III Конгресс молодых ученых, Россия, Дмитрий Чернышенко, Сочи, Наука
III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек
III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
В III Конгрессе молодых ученых, который проходил с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба
фонда "Росконгресс".
По составу участников и гостей мероприятия около 1,9 тысячи человек – представители высших учебных заведений: университетов, институтов, академий, более 1,3 тысячи человек – сотрудники научно-исследовательских институтов. Впечатляющей была и география представительства участников: 85 регионов Российской Федерации и 36 иностранных государств, таких как Армения
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР
и другие.
В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине
"С каждым годом Конгресс становится все более значимой площадкой для продвижения нашего присутствия в мировом научном пространстве. Этому способствуют все проводимые научно-просветительские мероприятия Конгресса, демонстрация передовых наукоемких технологий, познавательные лекции мэтров нашей науки, да и просто совместные активности гостей. Расширение географии представительства участников позволит разрушить стереотип российского ученого, созданный Западом, и будет способствовать популяризации достижений российской науки", – приводятся в сообщении слова советника президента России
, руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антона Кобякова
.
Средний возраст участников – 30 лет, а самому юному – 11 лет. Среди них более 1,1 тысячи человек имеют ученую степень кандидата наук, зарубежные степени или PhD – более 50 человек, степень доктора наук – более 240 человек. Количество вузов, принявших участие в мероприятии, насчитывает около 410 учреждений, из них 24 – иностранных высших учебных заведения.
Ключевым мероприятием Конгресса традиционно стала встреча президента России с молодыми учеными. Перед ее началом на выставке проекта "Наша Лаба" президента познакомили с успехами российского научного приборостроения, говорится в сообщении.
Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств
Деловая программа Конгресса была насыщенной и разнообразной: 157 мероприятий за три дня. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, приняли участие более 730 спикеров, модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов, в числе которых ученые с мировым именем, бизнесмены и представители органов власти.
На Конгрессе состоялось подписание 23 соглашений по разным направлениям сотрудничества. Среди подписантов – научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, вузы и технологические компании. Больше всего соглашений было подписано НОЦ "ТулаТЕХ" (12 соглашений), пояснили в пресс-службе.
В этом году центральной темой Конгресса стало "Пространство возможностей и развития". Она отразила актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации. Сессии охватили весь спектр тем и направлений: – научных, популяризаторских, креативных. В ходе дискуссий обсудили развитие национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов затронул международную повестку: – создание благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитие отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании.
Заключительным мероприятием стало пленарное заседание Конгресса "Наука: пространство возможностей", которое прошло под председательством Дмитрия Чернышенко
. Он представил участникам заседания ученых, которые достигли успеха в своей научной деятельности, совершили открытия, возглавили наукоемкие компании и научно-образовательные центры. Молодые исследователи рассказали о своей научной работе, поделились историями своего профессионального успеха и перечислили качества, которые нужны ученому, чтобы преуспеть в карьере, отметили в пресс-службе.
Там добавили, что помимо обширной деловой программы Конгресса, участникам предложили разнообразную культурную и спортивную программу. Более 3,5 тысяч участников Конгресса имели возможность бесплатно посетить тематический парк развлечений "Сочи Парк". Более 850 участников Конгресса молодых ученых приняли участие в мероприятиях спортивной программы.
Найти и сохранить. Как готовят будущих ученых в России