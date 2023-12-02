https://ria.ru/20231202/kongress-1913375099.html

III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек

III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек - РИА Новости, 02.12.2023

III Конгресс молодых ученых собрал более пяти тысяч человек

В III Конгрессе молодых ученых, который проходил с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:58

2023-12-02T19:58

2023-12-02T19:58

наука

iii конгресс молодых ученых

россия

дмитрий чернышенко

сочи

наука

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В III Конгрессе молодых ученых, который проходил с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". По составу участников и гостей мероприятия около 1,9 тысячи человек – представители высших учебных заведений: университетов, институтов, академий, более 1,3 тысячи человек – сотрудники научно-исследовательских институтов. Впечатляющей была и география представительства участников: 85 регионов Российской Федерации и 36 иностранных государств, таких как Армения, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Республика Беларусь, Республика Куба, ЮАР и другие. "С каждым годом Конгресс становится все более значимой площадкой для продвижения нашего присутствия в мировом научном пространстве. Этому способствуют все проводимые научно-просветительские мероприятия Конгресса, демонстрация передовых наукоемких технологий, познавательные лекции мэтров нашей науки, да и просто совместные активности гостей. Расширение географии представительства участников позволит разрушить стереотип российского ученого, созданный Западом, и будет способствовать популяризации достижений российской науки", – приводятся в сообщении слова советника президента России, руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антона Кобякова. Средний возраст участников – 30 лет, а самому юному – 11 лет. Среди них более 1,1 тысячи человек имеют ученую степень кандидата наук, зарубежные степени или PhD – более 50 человек, степень доктора наук – более 240 человек. Количество вузов, принявших участие в мероприятии, насчитывает около 410 учреждений, из них 24 – иностранных высших учебных заведения. Ключевым мероприятием Конгресса традиционно стала встреча президента России с молодыми учеными. Перед ее началом на выставке проекта "Наша Лаба" президента познакомили с успехами российского научного приборостроения, говорится в сообщении. Деловая программа Конгресса была насыщенной и разнообразной: 157 мероприятий за три дня. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, приняли участие более 730 спикеров, модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов, в числе которых ученые с мировым именем, бизнесмены и представители органов власти. На Конгрессе состоялось подписание 23 соглашений по разным направлениям сотрудничества. Среди подписантов – научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, вузы и технологические компании. Больше всего соглашений было подписано НОЦ "ТулаТЕХ" (12 соглашений), пояснили в пресс-службе. В этом году центральной темой Конгресса стало "Пространство возможностей и развития". Она отразила актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации. Сессии охватили весь спектр тем и направлений: – научных, популяризаторских, креативных. В ходе дискуссий обсудили развитие национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов затронул международную повестку: – создание благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитие отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании. Заключительным мероприятием стало пленарное заседание Конгресса "Наука: пространство возможностей", которое прошло под председательством Дмитрия Чернышенко. Он представил участникам заседания ученых, которые достигли успеха в своей научной деятельности, совершили открытия, возглавили наукоемкие компании и научно-образовательные центры. Молодые исследователи рассказали о своей научной работе, поделились историями своего профессионального успеха и перечислили качества, которые нужны ученому, чтобы преуспеть в карьере, отметили в пресс-службе. Там добавили, что помимо обширной деловой программы Конгресса, участникам предложили разнообразную культурную и спортивную программу. Более 3,5 тысяч участников Конгресса имели возможность бесплатно посетить тематический парк развлечений "Сочи Парк". Более 850 участников Конгресса молодых ученых приняли участие в мероприятиях спортивной программы.

https://ria.ru/20231202/istoriya-1913355952.html

https://ria.ru/20231202/lekarstva-1913337582.html

https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html

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iii конгресс молодых ученых, россия, дмитрий чернышенко, сочи, наука