https://ria.ru/20231201/zdravookhranenie-1913146212.html

В России создали два лекарственных препарата без участия бизнеса

В России создали два лекарственных препарата без участия бизнеса - РИА Новости, 01.12.2023

В России создали два лекарственных препарата без участия бизнеса

Два лекарственных препарата и шесть медизделий, которые уже внедрены в практическое здравоохранение, создано за 2022 и 2023 годы без привлечения к этой работе... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:14

2023-12-01T13:14

2023-12-01T13:14

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Два лекарственных препарата и шесть медизделий, которые уже внедрены в практическое здравоохранение, создано за 2022 и 2023 годы без привлечения к этой работе бизнеса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Только за 2022 и 2023 годы зарегистрировано - не удивляйтесь, это именно в том формате, о котором я скажу дальше - два лекарственных препарата и шесть медицинских изделий в рамках прикладных научных исследований, которые внедрены в практическое здравоохранение. Это то, что мы делаем сами своими руками, не привлекая бизнес, а бизнес привлекая уже потом", - сказала Голикова во время открытия конгресса "Национальное здравоохранение". Она привела в пример экспресс-тест-систему для определения рисков развития отдельных онкозаболеваний и выбора оптимальных схем лечения, костные и биоимпланты с антибиотиком, которые широко востребованы в травматологии и ортопедии. Кроме того, вице-премьер рассказала о введении 22 диагностических тест-систем, 26 новых лекарственных средств доведены до стадии клинических исследований, получено 546 патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец. "Хочу отдельно поблагодарить наши федеральные центры, которые благодаря созданной научно-исследовательской сети помогают регионам в лечении сложных случаев, а значит позволяют спасать жизни наших граждан", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20231201/mishustin-1913094500.html

https://ria.ru/20231124/lekarstva-1911702031.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, россия