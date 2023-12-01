Рейтинг@Mail.ru
В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/virus-1913245784.html
В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием
В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием - РИА Новости, 01.12.2023
В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту заражения семи человек вирусным заболеванием в одном из санаториев в Нальчике, сообщило РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:04
2023-12-01T18:04
происшествия
здоровье - общество
нальчик
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту заражения семи человек вирусным заболеванием в одном из санаториев в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в сентябре 2023 года семеро местных жителей проходили платное санаторно-курортное лечение в одном из санаториев города Нальчика. После завершения санаторного лечения граждане обратились за медицинской помощью в связи с вирусным заболеванием", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведенная управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии проверка установила, что гражданам были оказаны услуги с многочисленными нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что речь идет о заражении вирусным гепатитом.
https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html
нальчик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_69a3c2e7343610998ea08752c86e8d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, нальчик, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нальчик, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием

СК: в санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту заражения семи человек вирусным заболеванием в одном из санаториев в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в сентябре 2023 года семеро местных жителей проходили платное санаторно-курортное лечение в одном из санаториев города Нальчика. После завершения санаторного лечения граждане обратились за медицинской помощью в связи с вирусным заболеванием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведенная управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии проверка установила, что гражданам были оказаны услуги с многочисленными нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что речь идет о заражении вирусным гепатитом.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНальчикРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала