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В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием

В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием - РИА Новости, 01.12.2023

В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту заражения семи человек вирусным заболеванием в одном из санаториев в Нальчике, сообщило РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:04

2023-12-01T18:04

2023-12-01T18:04

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здоровье - общество

нальчик

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НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту заражения семи человек вирусным заболеванием в одном из санаториев в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в сентябре 2023 года семеро местных жителей проходили платное санаторно-курортное лечение в одном из санаториев города Нальчика. После завершения санаторного лечения граждане обратились за медицинской помощью в связи с вирусным заболеванием", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведенная управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии проверка установила, что гражданам были оказаны услуги с многочисленными нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что речь идет о заражении вирусным гепатитом.

https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html

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происшествия, здоровье - общество, нальчик, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)