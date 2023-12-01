https://ria.ru/20231201/tresh-strim-1913095064.html

В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы

В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы - РИА Новости, 01.12.2023

В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы

Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:46

2023-12-01T10:46

2023-12-01T11:04

госдума рф

общество

россия

александр башкин

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор Александр Башкин."На следующей неделе планируем вносить", - сказал сенатор.Законопроектами предлагается внести изменения в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы "Об информации…" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".Как сообщил ранее председатель комитета по молодежной политике Артём Метелев, правительство поддержало данные инициативы.Административный кодекс будет дополнен наказанием до 600 тысяч рублей штрафы с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом), реальный срок по многим статьям, треш-стрим становится отягчающим обстоятельством, написал глава комитета в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html

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госдума рф, общество, россия, александр башкин, артем метелев (депутат)