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В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы - РИА Новости, 01.12.2023
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10:46 01.12.2023 (обновлено: 11:04 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/tresh-strim-1913095064.html
В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы - РИА Новости, 01.12.2023
В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы
Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:46
2023-12-01T11:04
госдума рф
общество
россия
александр башкин
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор Александр Башкин."На следующей неделе планируем вносить", - сказал сенатор.Законопроектами предлагается внести изменения в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы "Об информации…" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".Как сообщил ранее председатель комитета по молодежной политике Артём Метелев, правительство поддержало данные инициативы.Административный кодекс будет дополнен наказанием до 600 тысяч рублей штрафы с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом), реальный срок по многим статьям, треш-стрим становится отягчающим обстоятельством, написал глава комитета в своём Telegram-канале.
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госдума рф, общество, россия, александр башкин, артем метелев (депутат)
Госдума РФ, Общество, Россия, Александр Башкин, Артем Метелев (депутат)
В Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы

Сенатор Башкин: в Госдуму внесут законопроект о наказании за треш-стримы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор Александр Башкин.
«
"На следующей неделе планируем вносить", - сказал сенатор.
Законопроектами предлагается внести изменения в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы "Об информации…" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Как сообщил ранее председатель комитета по молодежной политике Артём Метелев, правительство поддержало данные инициативы.
Административный кодекс будет дополнен наказанием до 600 тысяч рублей штрафы с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом), реальный срок по многим статьям, треш-стрим становится отягчающим обстоятельством, написал глава комитета в своём Telegram-канале.
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