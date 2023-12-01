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Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой - РИА Новости, 01.12.2023
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11:30 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sud-1913113808.html
Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой
Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой - РИА Новости, 01.12.2023
Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой
Советский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей на два месяца - до 5 февраля - журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:30
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей на два месяца - до 5 февраля - журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, подозреваемой по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, сообщил РИА Новости представитель суда. Срок ареста Курмашевой истекал 5 декабря. "Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 5 февраля 2024 года", - сказал собеседник агентства. Курмашева - уроженка Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии. Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20231020/usa-1904137668.html
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россия, казань, сша, происшествия
Россия, Казань, США, Происшествия
Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой

Суд в Казани продлил арест журналистки с гражданством России и США Курмашевой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей на два месяца - до 5 февраля - журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, подозреваемой по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, сообщил РИА Новости представитель суда.
Срок ареста Курмашевой истекал 5 декабря.
«
"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 5 февраля 2024 года", - сказал собеседник агентства.
Курмашева - уроженка Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии.
Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
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