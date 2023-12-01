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Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС
Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:11
2023-12-01T08:11
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против <...> ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.Позднее израильская армия сообщила, что начала наносить авиаудары по объектам палестинского движения.Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы, артиллерия ЦАХАЛ бьет по востоку города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса.Действие режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС истекло в 07:00 (08:00 мск). Газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщала о продлении перемирия еще на один день, но ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.Минувшей ночью в населенных пунктах, расположенных недалеко от сектора Газа, звучала воздушная тревога. ЦАХАЛ сообщила об успешном перехвате ракеты, запущенной из анклава.Кроме того, за несколько минут до окончания перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Холит.Израиль и ХАМАС договорились, начиная с 24 ноября, на четыре дня прекратить огонь для освобождения заложников и заключенных. Затем перемирие дважды продлевали — на два дня и на один. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС
Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа после перемирия
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале
.
«
"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против <...> ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.
Позднее израильская армия сообщила, что начала наносить авиаудары
по объектам палестинского движения.
Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы
, артиллерия ЦАХАЛ бьет по востоку города Рафах
в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса.
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Действие режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС истекло в 07:00 (08:00 мск). Газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщала о продлении перемирия еще на один день, но ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.
Минувшей ночью в населенных пунктах, расположенных недалеко от сектора Газа, звучала воздушная тревога. ЦАХАЛ сообщила об успешном перехвате ракеты, запущенной из анклава.
Кроме того, за несколько минут до окончания перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Холит.
Израиль и ХАМАС договорились, начиная с 24 ноября, на четыре дня прекратить огонь для освобождения заложников и заключенных. Затем перемирие дважды продлевали — на два дня и на один.
Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.