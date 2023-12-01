https://ria.ru/20231201/khamas-1913068599.html

Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС

Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023

Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС

Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:11

2023-12-01T08:11

2023-12-01T11:46

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против <...> ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.Позднее израильская армия сообщила, что начала наносить авиаудары по объектам палестинского движения.Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы, артиллерия ЦАХАЛ бьет по востоку города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса.Действие режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС истекло в 07:00 (08:00 мск). Газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщала о продлении перемирия еще на один день, но ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.Минувшей ночью в населенных пунктах, расположенных недалеко от сектора Газа, звучала воздушная тревога. ЦАХАЛ сообщила об успешном перехвате ракеты, запущенной из анклава.Кроме того, за несколько минут до окончания перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Холит.Израиль и ХАМАС договорились, начиная с 24 ноября, на четыре дня прекратить огонь для освобождения заложников и заключенных. Затем перемирие дважды продлевали — на два дня и на один. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.

https://ria.ru/20231201/khamas-1913074493.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году