Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 01.12.2023 (обновлено: 11:46 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/khamas-1913068599.html
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС
Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:11
2023-12-01T11:46
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a077be691a0738986c9120d05dabbd58.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против &lt;...&gt; ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.Позднее израильская армия сообщила, что начала наносить авиаудары по объектам палестинского движения.Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы, артиллерия ЦАХАЛ бьет по востоку города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса.Действие режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС истекло в 07:00 (08:00 мск). Газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщала о продлении перемирия еще на один день, но ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.Минувшей ночью в населенных пунктах, расположенных недалеко от сектора Газа, звучала воздушная тревога. ЦАХАЛ сообщила об успешном перехвате ракеты, запущенной из анклава.Кроме того, за несколько минут до окончания перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Холит.Израиль и ХАМАС договорились, начиная с 24 ноября, на четыре дня прекратить огонь для освобождения заложников и заключенных. Затем перемирие дважды продлевали — на два дня и на один. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.
https://ria.ru/20231201/khamas-1913074493.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5cfae130c4aa15411228c6be823b99e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС

Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа после перемирия

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLДым на территории сектора Газа после возобновления боевых действия. 1 декабря 2023
Дым на территории сектора Газа после возобновления боевых действия. 1 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Дым на территории сектора Газа после возобновления боевых действия. 1 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«
"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против <...> ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.
Позднее израильская армия сообщила, что начала наносить авиаудары по объектам палестинского движения.
Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы, артиллерия ЦАХАЛ бьет по востоку города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса.
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Вчера, 09:11
Действие режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС истекло в 07:00 (08:00 мск). Газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщала о продлении перемирия еще на один день, но ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.
Минувшей ночью в населенных пунктах, расположенных недалеко от сектора Газа, звучала воздушная тревога. ЦАХАЛ сообщила об успешном перехвате ракеты, запущенной из анклава.
Кроме того, за несколько минут до окончания перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Холит.
Израиль и ХАМАС договорились, начиная с 24 ноября, на четыре дня прекратить огонь для освобождения заложников и заключенных. Затем перемирие дважды продлевали — на два дня и на один.
Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала