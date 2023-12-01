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Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:36

2023-12-01T08:36

2023-12-01T08:41

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа."Истребители ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении израильской армии.Ранее в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году