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Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
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08:36 01.12.2023 (обновлено: 08:41 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913070367.html
Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:36
2023-12-01T08:41
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.&quot;Истребители ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа&quot;, - говорится в сообщении израильской армии.Ранее в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля: ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в Газе

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
«

"Истребители ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении израильской армии.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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