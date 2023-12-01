https://ria.ru/20231201/udary-1913071708.html
Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах
Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах - РИА Новости, 01.12.2023
Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах
Израильская артиллерия наносит в пятницу утром удары по объектам на востоке города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:49
2023-12-01T08:49
2023-12-01T09:19
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
ГАЗА, 1 дек - РИА Новости. Израильская артиллерия наносит в пятницу утром удары по объектам на востоке города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса, сообщили РИА Новости очевидцы.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа."Израиль наносит артиллерийские удары на востоке города Рафах (, что - ред.) на юге сектора Газа. Активная стрельба идет на востоке Хан-Юниса", - заявили очевидцы.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах
Очевидцы: израильская артиллерия наносит удары по объектам города Рафах