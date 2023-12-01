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Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах

Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах - РИА Новости, 01.12.2023

Очевидцы сообщили об ударах Израиля по городу Рафах

Израильская артиллерия наносит в пятницу утром удары по объектам на востоке города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:49

2023-12-01T08:49

2023-12-01T09:19

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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ГАЗА, 1 дек - РИА Новости. Израильская артиллерия наносит в пятницу утром удары по объектам на востоке города Рафах в секторе Газа, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса, сообщили РИА Новости очевидцы.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа."Израиль наносит артиллерийские удары на востоке города Рафах (, что - ред.) на юге сектора Газа. Активная стрельба идет на востоке Хан-Юниса", - заявили очевидцы.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

израиль

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа