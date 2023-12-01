https://ria.ru/20231201/golikova-1913122261.html
В России введут диспансерное наблюдение для работающих граждан
В России введут диспансерное наблюдение для работающих граждан - РИА Новости, 02.12.2023
В России введут диспансерное наблюдение для работающих граждан
Со 2024 года в программе ОМС появится отдельный тариф на диспансеризацию работающих граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на конгрессе "Национальное... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-01T12:06
2023-12-01T12:06
2023-12-02T00:00
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Со 2024 года в программе ОМС появится отдельный тариф на диспансеризацию работающих граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на конгрессе "Национальное здравоохранение"."Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими", — отметила политик.По словам вице-премьера, этим сможет заняться как медицинское подразделение в самой компании, так и отдельная медорганизация на договорной основе."Речь идет о введении со следующего года возможности пройти диспансерное наблюдение и диспансеризацию как на рабочем месте с созданием необходимой инфраструктуры, так и при договоренности работодателя — в ближайшей медицинской организации", — добавила пресс-служба Голиковой.Также в ОМС включат диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.При этом власти предусмотрели отдельный порядок предоставления подушевого норматива на равных с другими организациями условиях для "прикрепленного контингента к медицинским организациям Федерального медико-биологического агентства и к тем организациям, которые являются единственными в населенном пункте".Помимо этого Голикова пообещала, что вскоре власти утвердят программу госгарантий бесплатных медуслуг на следующий год.
https://ria.ru/20231116/oms-1909849708.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
В России введут диспансерное наблюдение для работающих граждан
Голикова объявила о введении диспансеризации для работающих россиян в 2024 году
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Со 2024 года в программе ОМС появится отдельный тариф на диспансеризацию работающих граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на конгрессе "Национальное здравоохранение".
"Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими", — отметила политик.
По словам вице-премьера, этим сможет заняться как медицинское подразделение в самой компании, так и отдельная медорганизация на договорной основе.
"Речь идет о введении со следующего года возможности пройти диспансерное наблюдение и диспансеризацию как на рабочем месте с созданием необходимой инфраструктуры, так и при договоренности работодателя — в ближайшей медицинской организации", — добавила пресс-служба Голиковой.
Также в ОМС включат диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.
При этом власти предусмотрели отдельный порядок предоставления подушевого норматива на равных с другими организациями условиях для "прикрепленного контингента к медицинским организациям Федерального медико-биологического агентства и к тем организациям, которые являются единственными в населенном пункте".
Помимо этого Голикова пообещала, что вскоре власти утвердят программу госгарантий бесплатных медуслуг на следующий год.
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