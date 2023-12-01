https://ria.ru/20231201/boyarskiy-1913228482.html
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Сын Боярского рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 01.12.2023
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:57
2023-12-01T16:57
2023-12-01T16:57
культура
михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын артиста Сергей Боярский. Во вторник Боярский-младший сообщал РИА Новости, что его отец перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Супруга Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан сообщала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке. "Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку", - сказал Сергей Боярский журналистам. По его словам, пока медики не разрешают Боярскому вернуться к курению, и покурить тайком ему не удается. Сын артиста добавил также, что врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе. "Я думаю, что если все будет нормально, то в какой-то обозримой перспективе. Может быть, на следующей неделе врачи скажут что-то более определенное", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил боярский, новости культуры, здоровье - общество, санкт-петербург
Культура, Михаил Боярский, Новости культуры, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Сын Боярского рассказал, что его отец уже хочет курить, но врачи запрещают
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын артиста Сергей Боярский.
Во вторник Боярский-младший сообщал РИА Новости, что его отец перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Супруга Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан
сообщала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.
"Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку", - сказал Сергей Боярский журналистам. По его словам, пока медики не разрешают Боярскому вернуться к курению, и покурить тайком ему не удается.
Сын артиста добавил также, что врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе. "Я думаю, что если все будет нормально, то в какой-то обозримой перспективе. Может быть, на следующей неделе врачи скажут что-то более определенное", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре