https://ria.ru/20231201/boyarskiy-1913228482.html

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Сын Боярского рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 01.12.2023

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:57

2023-12-01T16:57

2023-12-01T16:57

культура

михаил боярский

новости культуры

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын артиста Сергей Боярский. Во вторник Боярский-младший сообщал РИА Новости, что его отец перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Супруга Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан сообщала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке. "Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку", - сказал Сергей Боярский журналистам. По его словам, пока медики не разрешают Боярскому вернуться к курению, и покурить тайком ему не удается. Сын артиста добавил также, что врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе. "Я думаю, что если все будет нормально, то в какой-то обозримой перспективе. Может быть, на следующей неделе врачи скажут что-то более определенное", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html

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Кирилл Волков

михаил боярский, новости культуры, здоровье - общество, санкт-петербург