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Акции фирмы, к которой перешли активы "Северной верфи", стали госимуществом
Акции фирмы, к которой перешли активы "Северной верфи", стали госимуществом - РИА Новости, 01.12.2023
Акции фирмы, к которой перешли активы "Северной верфи", стали госимуществом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование заместителя генпрокурора РФ о передаче в госсобственность акций компании... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:58
2023-12-01T12:58
2023-12-01T12:58
северная верфь
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование заместителя генпрокурора РФ о передаче в госсобственность акций компании "Норд-Вест СВ", к которой перешла часть активов судозавода "Северная верфь" при создании холдинговой группы в 1995 году, следует из материалов суда. "Восстановить положение, существовавшее до нарушения права Российской Федерации, обязав акционерное общество "РТ-Регистратор"… списать акции акционерного общества "Норд-Вест СВ" в количестве 58 000 штук с лицевого счета акционерного общества "Мебельная фабрика СВ" и зачислить их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в резолютивной части решения арбитражного суда на портале "Электронное правосудие". Согласно материалам дела, арбитражный суд также признал недействительным договор об образовании и деятельности холдинговой группы от 20 ноября 1995 года, заключенный между "Северной верфью" и компанией "Норд-Вест СВ". Рассмотрение еще двух аналогичных исков заместителя генпрокурора РФ, с требованиями передачи в госсобственность акций компаний "Машиностроение СВ" и "Эфес-СВ", с которыми в 1994-1995 годах судозавод также заключал договоры о создании холдинговой группы, назначено на 6 декабря, следует из данных картотеки арбитражных дел. Ранее, в марте, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти также удовлетворил требование заместителя генпрокурора РФ о передаче в госсобственность акций стивидорной компании "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ), которой незаконно перешла часть активов судозавода "Северная верфь" при его приватизации в 1990-е годы. Как тогда отмечалось в решении суда, в нарушение требований законодательства при реорганизации "Северной верфи" создавались самостоятельные сторонние компании, которым незаконно придавался статус дочерних предприятий и которые взамен на свои акции получали активы АО "Северная верфь" в виде реального имущества.
https://ria.ru/20231127/kostin-1912107904.html
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северная верфь, санкт-петербург, ленинградская область
Северная верфь, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Акции фирмы, к которой перешли активы "Северной верфи", стали госимуществом
Акции "Норд-Вест СВ", куда передали активы "Северной верфи", стали госимуществом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование заместителя генпрокурора РФ о передаче в госсобственность акций компании "Норд-Вест СВ", к которой перешла часть активов судозавода "Северная верфь" при создании холдинговой группы в 1995 году, следует из материалов суда.
"Восстановить положение, существовавшее до нарушения права Российской Федерации, обязав акционерное общество "РТ-Регистратор"… списать акции акционерного общества "Норд-Вест СВ" в количестве 58 000 штук с лицевого счета акционерного общества "Мебельная фабрика СВ" и зачислить их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в резолютивной части решения арбитражного суда на портале "Электронное правосудие".
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Согласно материалам дела, арбитражный суд также признал недействительным договор об образовании и деятельности холдинговой группы от 20 ноября 1995 года, заключенный между "Северной верфью" и компанией "Норд-Вест СВ".
Рассмотрение еще двух аналогичных исков заместителя генпрокурора РФ, с требованиями передачи в госсобственность акций компаний "Машиностроение СВ" и "Эфес-СВ", с которыми в 1994-1995 годах судозавод также заключал договоры о создании холдинговой группы, назначено на 6 декабря, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Ранее, в марте, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти также удовлетворил требование заместителя генпрокурора РФ о передаче в госсобственность акций стивидорной компании "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ), которой незаконно перешла часть активов судозавода "Северная верфь" при его приватизации в 1990-е годы.
Как тогда отмечалось в решении суда, в нарушение требований законодательства при реорганизации "Северной верфи" создавались самостоятельные сторонние компании, которым незаконно придавался статус дочерних предприятий и которые взамен на свои акции получали активы АО "Северная верфь" в виде реального имущества.
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