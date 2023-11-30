Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу
Фаррух Закиров опроверг слова о том, что поддерживает свою племянницу Наргиз
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Певец и руководитель группы "Ялла" Фаррух Закиров в Instagram*-аккаунте коллектива отреагировал на слова продюсера Максима Фадеева о том, что он "крышует" свою племянницу певицу Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова).
Закиров не согласился с высказываниями шоумена.
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"Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я "стою за чем-либо" или "крышую чьи-либо поступки", — это абсолютная ложь. […] Я могу нести ответственность только за себя", — заверил Закиров.
© Фото : @zakirov_yallazakirov_yallaПост, опубликованный на странице группы Ялла в соцсети
© Фото : @zakirov_yallazakirov_yalla
Пост, опубликованный на странице группы Ялла в соцсети
Ранее продюсер Максим Фадеев предположил, что резкие высказывания певицы Наргиз против России связаны с безнаказанностью, которую обеспечивает влиятельный дядя.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСолист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров на концерте в честь Дня города Москвы на ВДНХ
Солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров на концерте в честь Дня города Москвы на ВДНХ. Архивное фото
Ранее звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что она — патриотка США и спонсировала ВСУ.
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