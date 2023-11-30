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Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу - РИА Новости, 30.11.2023
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Шоубиз
 
15:45 30.11.2023 (обновлено: 15:55 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zakirov-1912849542.html
Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу
Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу - РИА Новости, 30.11.2023
Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу
Певец и руководитель группы "Ялла" Фаррух Закиров в Instagram*-аккаунте коллектива отреагировал на слова продюсера Максима Фадеева о том, что он "крышует" свою... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:45
2023-11-30T15:55
шоубиз
наргиз (певица)
максим фадеев
россия
узбекистан
знаменитости
новости шоу-бизнеса
сша
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Певец и руководитель группы "Ялла" Фаррух Закиров в Instagram*-аккаунте коллектива отреагировал на слова продюсера Максима Фадеева о том, что он "крышует" свою племянницу певицу Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова).Закиров не согласился с высказываниями шоумена.&quot;Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я &quot;стою за чем-либо&quot; или &quot;крышую чьи-либо поступки&quot;, — это абсолютная ложь. […] Я могу нести ответственность только за себя&quot;, — заверил Закиров.Ранее продюсер Максим Фадеев предположил, что резкие высказывания певицы Наргиз против России связаны с безнаказанностью, которую обеспечивает влиятельный дядя. По словам продюсера, Фаррух Закиров, известный своим хитом "Учкудук" ("Три колодца"), продолжает гастролировать и зарабатывать в России деньги. Фадеев призвал МВД и ФСБ обратить пристальное внимание на творчество певца.Ранее звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что она — патриотка США и спонсировала ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230623/nargiz-1880067675.html
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наргиз (певица), максим фадеев, россия, узбекистан, знаменитости, новости шоу-бизнеса, сша
Шоубиз, Наргиз (певица), Максим Фадеев, Россия, Узбекистан, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, США
Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу

Фаррух Закиров опроверг слова о том, что поддерживает свою племянницу Наргиз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наргиз
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Певец и руководитель группы "Ялла" Фаррух Закиров в Instagram*-аккаунте коллектива отреагировал на слова продюсера Максима Фадеева о том, что он "крышует" свою племянницу певицу Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова).
Закиров не согласился с высказываниями шоумена.
«

"Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я "стою за чем-либо" или "крышую чьи-либо поступки", — это абсолютная ложь. […] Я могу нести ответственность только за себя", — заверил Закиров.

© Фото : @zakirov_yallazakirov_yallaПост, опубликованный на странице группы Ялла в соцсети
Пост, опубликованный на странице группы Ялла в соцсети - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : @zakirov_yallazakirov_yalla
Пост, опубликованный на странице группы Ялла в соцсети
Ранее продюсер Максим Фадеев предположил, что резкие высказывания певицы Наргиз против России связаны с безнаказанностью, которую обеспечивает влиятельный дядя.
По словам продюсера, Фаррух Закиров, известный своим хитом "Учкудук" ("Три колодца"), продолжает гастролировать и зарабатывать в России деньги. Фадеев призвал МВД и ФСБ обратить пристальное внимание на творчество певца.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСолист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров на концерте в честь Дня города Москвы на ВДНХ
Солист ВИА Ялла Фаррух Закиров на концерте в честь Дня города Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров на концерте в честь Дня города Москвы на ВДНХ. Архивное фото
Ранее звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что она — патриотка США и спонсировала ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иосиф Пригожин и Наргиз Закирова - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов
23 июня, 18:27
 
ШоубизНаргиз (певица)Максим ФадеевРоссияУзбекистанЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаСША
 
 
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