https://ria.ru/20231130/zakirov-1912849542.html

Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу

Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу - РИА Новости, 30.11.2023

Дядя Наргиз ответил на слова Фадеева о том, что "крышует" певицу

Певец и руководитель группы "Ялла" Фаррух Закиров в Instagram*-аккаунте коллектива отреагировал на слова продюсера Максима Фадеева о том, что он "крышует" свою... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:45

2023-11-30T15:45

2023-11-30T15:55

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Певец и руководитель группы "Ялла" Фаррух Закиров в Instagram*-аккаунте коллектива отреагировал на слова продюсера Максима Фадеева о том, что он "крышует" свою племянницу певицу Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова).Закиров не согласился с высказываниями шоумена."Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я "стою за чем-либо" или "крышую чьи-либо поступки", — это абсолютная ложь. […] Я могу нести ответственность только за себя", — заверил Закиров.Ранее продюсер Максим Фадеев предположил, что резкие высказывания певицы Наргиз против России связаны с безнаказанностью, которую обеспечивает влиятельный дядя. По словам продюсера, Фаррух Закиров, известный своим хитом "Учкудук" ("Три колодца"), продолжает гастролировать и зарабатывать в России деньги. Фадеев призвал МВД и ФСБ обратить пристальное внимание на творчество певца.Ранее звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что она — патриотка США и спонсировала ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230623/nargiz-1880067675.html

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Алёна Пава

наргиз (певица), максим фадеев, россия, узбекистан, знаменитости, новости шоу-бизнеса, сша