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Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
09:37 29.11.2023 (обновлено: 10:40 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/vovanileksus-1912545267.html
Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ
Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ
Звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что помогала украинской армии, рассказали... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:37
2023-11-29T10:40
шоубиз
украина
сша
россия
наргиз (певица)
александр ткаченко (протоиерей)
владимир кузнецов (вован)
"голос"
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что помогала украинской армии, рассказали пранкеры в Telegram-канале.Они пояснили, что позвонили певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко.&quot;В разговоре &lt;…&gt; Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. &lt;…&gt; В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ&quot;, — написали Вован и Лексус.По их словам, певица рассказала также, как попала на шоу "Голос" и сколько "страданий испытала, живя в Москве". "Во всех бедах она обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который якобы до сих пор строит ей козни по всему миру", — добавили пранкеры. Кроме того, Наргиз показала им татуировку с трезубцем и сказала, что собирается набить еще одну, с Бандерой — несмотря на свои еврейские корни.Вован и Лексус часто устраивают пранки иностранными политиками, деятелями шоу-бизнеса и другим известным людям. Так, в последнее время они общались с певцом Шарлотом, исполнившим в разговоре с ними украинский гимн, с главой МИД Латвии, признавшимся, что Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, а также с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пожаловавшейся на нежелание Евросоюза обсуждать проблему мигрантов и на усталость от украинского кризиса. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, жанр пранка стал популярен как ответ на наступление эпохи постправды, когда политики публично говорят одно, а на самом деле думают другое.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html
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украина, сша, россия, наргиз (певица), александр ткаченко (протоиерей), владимир кузнецов (вован), "голос", вооруженные силы украины, общество
Шоубиз, Украина, США, Россия, Наргиз (певица), Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Кузнецов (Вован), "Голос", Вооруженные силы Украины, Общество
Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ

Вован и Лексус: во время пранка певица Наргиз призналась, что спонсировала ВСУ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наргиз
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Наргиз. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что помогала украинской армии, рассказали пранкеры в Telegram-канале.
Они пояснили, что позвонили певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко.
«

"В разговоре <…> Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. <…> В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ", — написали Вован и Лексус.

По их словам, певица рассказала также, как попала на шоу "Голос" и сколько "страданий испытала, живя в Москве".
"Во всех бедах она обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который якобы до сих пор строит ей козни по всему миру", — добавили пранкеры.
Кроме того, Наргиз показала им татуировку с трезубцем и сказала, что собирается набить еще одну, с Бандерой — несмотря на свои еврейские корни.
Вован и Лексус часто устраивают пранки иностранными политиками, деятелями шоу-бизнеса и другим известным людям. Так, в последнее время они общались с певцом Шарлотом, исполнившим в разговоре с ними украинский гимн, с главой МИД Латвии, признавшимся, что Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, а также с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пожаловавшейся на нежелание Евросоюза обсуждать проблему мигрантов и на усталость от украинского кризиса. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, жанр пранка стал популярен как ответ на наступление эпохи постправды, когда политики публично говорят одно, а на самом деле думают другое.
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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ШоубизУкраинаСШАРоссияНаргиз (певица)Александр Ткаченко (протоиерей)Владимир Кузнецов (Вован)"Голос"Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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