https://ria.ru/20231129/vovanileksus-1912545267.html

Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ

Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ

Звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что помогала украинской армии, рассказали... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:37

2023-11-29T09:37

2023-11-29T10:40

шоубиз

украина

сша

россия

наргиз (певица)

александр ткаченко (протоиерей)

владимир кузнецов (вован)

"голос"

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Звезда шоу "Голос" певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что помогала украинской армии, рассказали пранкеры в Telegram-канале.Они пояснили, что позвонили певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко."В разговоре <…> Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. <…> В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ", — написали Вован и Лексус.По их словам, певица рассказала также, как попала на шоу "Голос" и сколько "страданий испытала, живя в Москве". "Во всех бедах она обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который якобы до сих пор строит ей козни по всему миру", — добавили пранкеры. Кроме того, Наргиз показала им татуировку с трезубцем и сказала, что собирается набить еще одну, с Бандерой — несмотря на свои еврейские корни.Вован и Лексус часто устраивают пранки иностранными политиками, деятелями шоу-бизнеса и другим известным людям. Так, в последнее время они общались с певцом Шарлотом, исполнившим в разговоре с ними украинский гимн, с главой МИД Латвии, признавшимся, что Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, а также с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пожаловавшейся на нежелание Евросоюза обсуждать проблему мигрантов и на усталость от украинского кризиса. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, жанр пранка стал популярен как ответ на наступление эпохи постправды, когда политики публично говорят одно, а на самом деле думают другое.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html

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украина, сша, россия, наргиз (певица), александр ткаченко (протоиерей), владимир кузнецов (вован), "голос", вооруженные силы украины, общество