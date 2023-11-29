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Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
15:35 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nargiz-1912669681.html
Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз
Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз - РИА Новости, 29.11.2023
Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз
Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что после просмотра пранка Вована и Лексуса расценивает заявления певицы Наргиз как экстремизм, а также призвал РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:35
2023-11-29T15:35
шоубиз
максим фадеев
наргиз (певица)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что после просмотра пранка Вована и Лексуса расценивает заявления певицы Наргиз как экстремизм, а также призвал силовые ведомства обратить внимание на концертную деятельность ее дяди Фарруха Закирова. Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как позвонили звезде шоу "Голос", певице Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, во время пранка она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ, а также просила, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк. "Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьезно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это все происходит публично", - написал Фадеев. По мнению Фадеева, Наргиз позволяет себе такое поведение из-за того, что у нее есть дядя Фаррух Закиров, советский и узбекский эстрадный певец, худрук ВИА "Ялла", который, по словам продюсера, продолжает гастролировать и зарабатывать в России деньги. "В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны", - заключил Фадеев.
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максим фадеев, наргиз (певица), россия
Шоубиз, Максим Фадеев, Наргиз (певица), Россия
Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз

Продюсер Фадеев назвал заявление певицы Наргиз экстремизмом

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Наргиз Закирова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что после просмотра пранка Вована и Лексуса расценивает заявления певицы Наргиз как экстремизм, а также призвал силовые ведомства обратить внимание на концертную деятельность ее дяди Фарруха Закирова.
Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как позвонили звезде шоу "Голос", певице Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, во время пранка она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ, а также просила, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк.
«
"Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьезно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это все происходит публично", - написал Фадеев.
По мнению Фадеева, Наргиз позволяет себе такое поведение из-за того, что у нее есть дядя Фаррух Закиров, советский и узбекский эстрадный певец, худрук ВИА "Ялла", который, по словам продюсера, продолжает гастролировать и зарабатывать в России деньги.
"В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны", - заключил Фадеев.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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ШоубизМаксим ФадеевНаргиз (певица)Россия
 
 
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