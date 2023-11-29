https://ria.ru/20231129/nargiz-1912669681.html

Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз

Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз - РИА Новости, 29.11.2023

Фадеев отреагировал на заявление певицы Наргиз

Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что после просмотра пранка Вована и Лексуса расценивает заявления певицы Наргиз как экстремизм, а также призвал РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:35

2023-11-29T15:35

2023-11-29T15:35

шоубиз

максим фадеев

наргиз (певица)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что после просмотра пранка Вована и Лексуса расценивает заявления певицы Наргиз как экстремизм, а также призвал силовые ведомства обратить внимание на концертную деятельность ее дяди Фарруха Закирова. Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как позвонили звезде шоу "Голос", певице Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, во время пранка она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ, а также просила, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк. "Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьезно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это все происходит публично", - написал Фадеев. По мнению Фадеева, Наргиз позволяет себе такое поведение из-за того, что у нее есть дядя Фаррух Закиров, советский и узбекский эстрадный певец, худрук ВИА "Ялла", который, по словам продюсера, продолжает гастролировать и зарабатывать в России деньги. "В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны", - заключил Фадеев.

https://ria.ru/20231109/estoniya-1908369833.html

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максим фадеев, наргиз (певица), россия