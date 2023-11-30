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На западе Украины силовики оцепили собор УПЦ - РИА Новости, 30.11.2023
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Религия
 
09:39 30.11.2023 (обновлено: 12:20 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/sobor-1912809998.html
На западе Украины силовики оцепили собор УПЦ
На западе Украины силовики оцепили собор УПЦ - РИА Новости, 30.11.2023
На западе Украины силовики оцепили собор УПЦ
Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области и проводят "зачистку"... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:39
2023-11-30T12:20
религия
украина
тернопольская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища, сообщили в Telegram-канале УПЦ. Министерство культуры Украины сообщило 15 июня, что хозяйственный суд Тернопольской области на западе Украины обязал религиозную общину УПЦ вернуть Николаевский собор государственному историко-архитектурному заповеднику. В начале октября Западный апелляционный суд на Украине подтвердил решение первой инстанции. "Прямо сейчас происходит "зачистка" помещений Кременецкого духовного училища. В 6.00 (7.00 мск) Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается училище, оцепила полиция. Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", - говорится в сообщении УПЦ. В церкви отметили, что представитель полиции сообщил, что получил приказ "зачистить помещение, и он этот приказ выполнит". По информации УПЦ, некоторые девушки, испугавшись, закрылись в кельях, правоохранители угрожают взломать двери и вывести их принудительно. "Сейчас к Николаевскому собору подъехал автобус, куда полицейские направляют воспитанниц училища и (полицейские – ред.) сообщили, что намерены отвезти их в общежитие одного из местных учебных заведений. Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила", - добавили в УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911917162.html
https://ria.ru/20231121/upts-1910781426.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910550550.html
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украина, тернопольская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Тернопольская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На западе Украины силовики оцепили собор УПЦ

УПЦ: в Тернопольской области силовики проводят зачистку Николаевского собора

© Фото : Українська Православна Церква/TelegramСотрудники полиции выселяют воспитанниц Кременецкого духовного училища на территории Свято-Николаевского кафедрального собора Украинской православной церкви в Тернопольской области. 30 ноября 2023
Сотрудники полиции выселяют воспитанниц Кременецкого духовного училища на территории Свято-Николаевского кафедрального собора Украинской православной церкви в Тернопольской области. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Українська Православна Церква/Telegram
Сотрудники полиции выселяют воспитанниц Кременецкого духовного училища на территории Свято-Николаевского кафедрального собора Украинской православной церкви в Тернопольской области. 30 ноября 2023
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
Министерство культуры Украины сообщило 15 июня, что хозяйственный суд Тернопольской области на западе Украины обязал религиозную общину УПЦ вернуть Николаевский собор государственному историко-архитектурному заповеднику. В начале октября Западный апелляционный суд на Украине подтвердил решение первой инстанции.
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"Прямо сейчас происходит "зачистка" помещений Кременецкого духовного училища. В 6.00 (7.00 мск) Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается училище, оцепила полиция. Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", - говорится в сообщении УПЦ.
В церкви отметили, что представитель полиции сообщил, что получил приказ "зачистить помещение, и он этот приказ выполнит". По информации УПЦ, некоторые девушки, испугавшись, закрылись в кельях, правоохранители угрожают взломать двери и вывести их принудительно.
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"Сейчас к Николаевскому собору подъехал автобус, куда полицейские направляют воспитанниц училища и (полицейские – ред.) сообщили, что намерены отвезти их в общежитие одного из местных учебных заведений. Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила", - добавили в УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаТернопольская областьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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