https://ria.ru/20231130/shlang-1912962096.html

КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма

КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма - РИА Новости, 30.11.2023

КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма

Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:57

2023-11-30T16:57

2023-11-30T17:58

черное море

новороссийск

экономика

сильный шторм на черноморском побережье россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912961568_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_64e005a75bc5a5fbb217d5fd8bb186a2.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка оборудования на одном из трех выносных причалов, он выведен из эксплуатации для ремонта, сообщила компания в Telegram-канале.КТК в понедельник остановил отгрузки нефти на экспорт из-за шторма в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров."Тридцатого ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении КТК."Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи ... в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации", - добавили также в компании.В КТК отметили, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной регулярны. В настоящее время отгрузка нефти на терминале идет штатно через два оставшихся выносных причала (ВПУ-1 и ВПУ-2). Разливов нефти не выявлено, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют, добавил консорциум.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более двух третей экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

черное море

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черное море, новороссийск, экономика, сильный шторм на черноморском побережье россии