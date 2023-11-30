https://ria.ru/20231130/shlang-1912962096.html
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма - РИА Новости, 30.11.2023
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма
Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:57
2023-11-30T16:57
2023-11-30T17:58
черное море
новороссийск
экономика
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912961568_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_64e005a75bc5a5fbb217d5fd8bb186a2.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка оборудования на одном из трех выносных причалов, он выведен из эксплуатации для ремонта, сообщила компания в Telegram-канале.КТК в понедельник остановил отгрузки нефти на экспорт из-за шторма в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров."Тридцатого ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении КТК."Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи ... в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации", - добавили также в компании.В КТК отметили, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной регулярны. В настоящее время отгрузка нефти на терминале идет штатно через два оставшихся выносных причала (ВПУ-1 и ВПУ-2). Разливов нефти не выявлено, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют, добавил консорциум.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более двух третей экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
черное море
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912961568_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_881b9e92b6d06570a11a5f52c1e04c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новороссийск, экономика, сильный шторм на черноморском побережье россии
Черное море, Новороссийск, Экономика, Сильный шторм на Черноморском побережье России
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма
КТК вывел из эксплуатации плавучий шланг на выносном причале из-за перегиба