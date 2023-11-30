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КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма - РИА Новости, 30.11.2023
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16:57 30.11.2023 (обновлено: 17:58 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/shlang-1912962096.html
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма - РИА Новости, 30.11.2023
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма
Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:57
2023-11-30T17:58
черное море
новороссийск
экономика
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка оборудования на одном из трех выносных причалов, он выведен из эксплуатации для ремонта, сообщила компания в Telegram-канале.КТК в понедельник остановил отгрузки нефти на экспорт из-за шторма в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров."Тридцатого ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении КТК."Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи ... в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации", - добавили также в компании.В КТК отметили, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной регулярны. В настоящее время отгрузка нефти на терминале идет штатно через два оставшихся выносных причала (ВПУ-1 и ВПУ-2). Разливов нефти не выявлено, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют, добавил консорциум.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более двух третей экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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черное море, новороссийск, экономика, сильный шторм на черноморском побережье россии
Черное море, Новороссийск, Экономика, Сильный шторм на Черноморском побережье России
КТК выявил повреждение плавучего шланга на выносном причале после шторма

КТК вывел из эксплуатации плавучий шланг на выносном причале из-за перегиба

© Каспийский Трубопроводный КонсорциумКаспийский трубопроводный консорциум выявил повреждение плавучего шланга на одном из трех выносных причалов
Каспийский трубопроводный консорциум выявил повреждение плавучего шланга на одном из трех выносных причалов
© Каспийский Трубопроводный Консорциум
Каспийский трубопроводный консорциум выявил повреждение плавучего шланга на одном из трех выносных причалов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка оборудования на одном из трех выносных причалов, он выведен из эксплуатации для ремонта, сообщила компания в Telegram-канале.
КТК в понедельник остановил отгрузки нефти на экспорт из-за шторма в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров.
«
"Тридцатого ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении КТК.
"Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи ... в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации", - добавили также в компании.
В КТК отметили, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной регулярны. В настоящее время отгрузка нефти на терминале идет штатно через два оставшихся выносных причала (ВПУ-1 и ВПУ-2). Разливов нефти не выявлено, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют, добавил консорциум.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более двух третей экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

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Часть сел обесточена.

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Часть сел обесточена.

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Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

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Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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Поваленное дерево в Симферополе

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
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