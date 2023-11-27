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Последствия мощного шторма в Крыму
Последствия мощного шторма в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
Последствия мощного шторма в Крыму
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеонаблюдений. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:10
2023-11-27T12:10
2023-11-27T12:10
фото
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912064331_0:226:2951:1886_1920x0_80_0_0_137070e976d7fe40962a6f2d22add758.jpg
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеонаблюдений. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.
севастополь
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фото, фото, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, севастополь
Фото, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Севастополь