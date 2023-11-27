https://ria.ru/20231127/shtorm-1912068793.html

Последствия мощного шторма в Крыму

Последствия мощного шторма в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023

Последствия мощного шторма в Крыму

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеонаблюдений. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.11.2023

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2023-11-27T12:10

2023-11-27T12:10

фото

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

севастополь

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На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеонаблюдений. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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