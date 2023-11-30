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СМИ: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям - РИА Новости, 30.11.2023
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23:58 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1913042811.html
СМИ: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям
СМИ: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям - РИА Новости, 30.11.2023
СМИ: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям
Лидеры Евросоюза во время саммита лично обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на 13 китайских компаний, которые в Брюсселе... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:58
2023-11-30T23:58
в мире
китай
брюссель
россия
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросовет
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лидеры Евросоюза во время саммита лично обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на 13 китайских компаний, которые в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря. Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель намерены отправиться в Китай для встречи с руководством КНР, Пекин пока публично не подтвердил дату и место встречи. По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, компании, о которых идет речь, будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Как пишет газета, лидеры ЕС также будут стремиться получить от Китая обязательство возобновить сотрудничество с мирной формулой Владимира Зеленского. Пекин направил своего специального представителя на консультации по Украине в Саудовской Аравии в августе. Однако китайский эмиссар пропустил последующую встречу на Мальте. Поскольку новый раунд переговоров запланирован на ближайшие недели, Брюссель хочет, чтобы Китай вернулся за стол переговоров. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, китай, брюссель, россия, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, шарль мишель, евросоюз
В мире, Китай, Брюссель, Россия, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросовет, Шарль Мишель, Евросоюз
СМИ: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям

SCMP: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лидеры Евросоюза во время саммита лично обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на 13 китайских компаний, которые в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря. Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель намерены отправиться в Китай для встречи с руководством КНР, Пекин пока публично не подтвердил дату и место встречи.
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По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, компании, о которых идет речь, будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.
Как пишет газета, лидеры ЕС также будут стремиться получить от Китая обязательство возобновить сотрудничество с мирной формулой Владимира Зеленского. Пекин направил своего специального представителя на консультации по Украине в Саудовской Аравии в августе. Однако китайский эмиссар пропустил последующую встречу на Мальте. Поскольку новый раунд переговоров запланирован на ближайшие недели, Брюссель хочет, чтобы Китай вернулся за стол переговоров.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря.
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