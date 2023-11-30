В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов
В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов за 2022 год
© Фотохост Конгресса молодых учёных
III Конгресс молодых ученых
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Научная комиссия Госсовета и комиссия научно-технологического развития на полях III Конгресса молодых учёных одобрили национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2022 года, в числе победителей Москва и область, Санкт-Петербург, Новосибирска, Томская области, башкортостан и ряд других регионов, сообщается на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что на заседании одобрен Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов Федерации по итогам 2022 года, а также методические рекомендации по совершенствованию государственных программ в области научно-технологического развития регионов.
"В списке лидеров Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Томская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Нижегородская и Челябинская области", - говорится в сообщении Кремля, результаты нацрейтинга НТР представил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Помимо главы Минобрнауки в заседании участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Кировской области Александр Соколов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.