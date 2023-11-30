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В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов - РИА Новости, 30.11.2023
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21:06 30.11.2023 (обновлено: 23:08 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/reyting-1913039269.html
В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов
В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов - РИА Новости, 30.11.2023
В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов
Научная комиссия Госсовета и комиссия научно-технологического развития на полях III Конгресса молодых учёных одобрили национальный рейтинг... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:06
2023-11-30T23:08
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санкт-петербург
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Научная комиссия Госсовета и комиссия научно-технологического развития на полях III Конгресса молодых учёных одобрили национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2022 года, в числе победителей Москва и область, Санкт-Петербург, Новосибирска, Томская области, башкортостан и ряд других регионов, сообщается на сайте Кремля. В сообщении говорится, что на заседании одобрен Национальный рейтинг научно­-технологического развития субъектов Федерации по итогам 2022 года, а также методические рекомендации по совершенствованию государственных программ в области научно-технологического развития регионов. "В списке лидеров Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Томская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Нижегородская и Челябинская области", - говорится в сообщении Кремля, результаты нацрейтинга НТР представил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Помимо главы Минобрнауки в заседании участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Кировской области Александр Соколов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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россия, москва, российская академия наук, совет федерации рф, игорь кобзев, александр соколов, санкт-петербург, валерий фальков, наука, iii конгресс молодых ученых
Россия, Москва, Российская академия наук, Совет Федерации РФ, Игорь Кобзев, Александр Соколов, Санкт-Петербург, Валерий Фальков, Наука, III Конгресс молодых ученых
В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов

В России одобрили рейтинг научно-технологического развития субъектов за 2022 год

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII Конгресс молодых ученых
III Конгресс молодых ученых
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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III Конгресс молодых ученых
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Научная комиссия Госсовета и комиссия научно-технологического развития на полях III Конгресса молодых учёных одобрили национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2022 года, в числе победителей Москва и область, Санкт-Петербург, Новосибирска, Томская области, башкортостан и ряд других регионов, сообщается на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что на заседании одобрен Национальный рейтинг научно­-технологического развития субъектов Федерации по итогам 2022 года, а также методические рекомендации по совершенствованию государственных программ в области научно-технологического развития регионов.
"В списке лидеров Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Томская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Нижегородская и Челябинская области", - говорится в сообщении Кремля, результаты нацрейтинга НТР представил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Помимо главы Минобрнауки в заседании участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Кировской области Александр Соколов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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