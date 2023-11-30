https://ria.ru/20231130/deti-1912844461.html

Участниками программ ивановского центра "Солярис" стали 10 тысяч детей

Участниками программ ивановского центра "Солярис" стали 10 тысяч детей - РИА Новости, 30.11.2023

Участниками программ ивановского центра "Солярис" стали 10 тысяч детей

Участниками программ Ивановского образовательного центра "Солярис" в течение первого года работы стали 10 тысяч ребят со всего региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:26

2023-11-30T11:26

2023-11-30T11:26

ивановская область

станислав воскресенский

дети

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ИВАНОВО, 30 ноя - РИА Новости. Участниками программ Ивановского образовательного центра "Солярис" в течение первого года работы стали 10 тысяч ребят со всего региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. "Первые образовательные курсы в "Солярисе" стартовали в ноябре прошлого года. Тогда губернатор Станислав Воскресенский подчеркнул, что центр должен работать беспрерывно и для всех детей Ивановской области. Для иногородних ребят, которые приезжают на многодневные интенсивные смены, организуют бесплатное проживание на базе кампуса. По поручению главы региона ребятам обеспечили и бесплатный проезд по городу до образовательного центра", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас на базе "Соляриса" реализуют 17 регулярных образовательных курсов: по математике и информатике; биологии, экологии и генетике; агробиотехнологиям, физике и актуальной энергетике; химии, нанотехнологиям и новым материалам; основам графического дизайна; ювелирному искусству. На обучение зачислены 400 школьников. Накануне Воскресенский рассказал о центре "Солярис" на III Конгрессе молодых ученых. Он отметил, что образовательный центр в Иванове создан по аналогии с федеральным "Сириусом" по поручению президента России Владимира Путина. "Дети все абсолютно чувствуют, какие вызовы перед страной, какие вызовы технологические есть в мире. Тонко угадывают, действительно, к каким знаниям нужно тянуться", – процитировали в пресс-службе Воскресенского. Самые популярные предметы в "Солярисе" – биология, физика, химия, генетика, а самые востребованные смены – "Врачи будущего" и "Инженерная школа". На базе центра проводят интенсивные профильные смены (за год организовали 30 смен), сессионные научные школы, различные лекции, образовательные форумы и олимпиады. Среди новых направлений – проектные программы "ХИМТЕХ" и инженерная школа "Движение механизмов". Реализуется проект "ЛекториУМ", в рамках которого научные лекции для одаренных школьников читают преподаватели вузов и научно-исследовательских институтов региона.

https://ria.ru/20231129/voskresenskiy-1912649293.html

https://ria.ru/20231123/matkapital-1911440151.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, дети