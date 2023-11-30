https://ria.ru/20231130/arest-1913039644.html
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД - РИА Новости, 30.11.2023
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД
https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:10
2023-11-30T23:10
2023-11-30T23:19
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву по обвинению в получении взятки 8 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (взятка) УК РФ. Суд избрал стражу по 28.01.2024", - сообщает пресс-служба. По данным объединенной пресс-службы, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор для получения взятки от потерпевшей, которая проходила как свидетель, за непривлечение ее к уголовной ответственности. За это они потребовали от нее 8 миллионов рублей. Свое требование они передали через адвоката женщины. Шиховцова задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег от посредников. В пресс-службе судов добавили, что от дачи показаний Шиховцов отказался, просил отправить его под домашний арест.
https://ria.ru/20231130/vzyatka-1913013164.html
https://ria.ru/20231130/prigovor-1912780664.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД
В Ленобласти арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости.
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву по обвинению в получении взятки 8 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба
судов города.
"Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (взятка) УК РФ. Суд избрал стражу по 28.01.2024", - сообщает пресс-служба.
Двух жителей Саратова заподозрили в даче взятки таможеннику
По данным объединенной пресс-службы, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор для получения взятки от потерпевшей, которая проходила как свидетель, за непривлечение ее к уголовной ответственности. За это они потребовали от нее 8 миллионов рублей. Свое требование они передали через адвоката женщины. Шиховцова задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег от посредников.
В пресс-службе судов добавили, что от дачи показаний Шиховцов отказался, просил отправить его под домашний арест.
Экс-чиновник в Дагестане получил пять лет колонии за взятки