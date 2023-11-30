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В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД - РИА Новости, 30.11.2023
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23:10 30.11.2023 (обновлено: 23:19 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/arest-1913039644.html
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД - РИА Новости, 30.11.2023
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД
https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:10
2023-11-30T23:19
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https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву по обвинению в получении взятки 8 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (взятка) УК РФ. Суд избрал стражу по 28.01.2024", - сообщает пресс-служба. По данным объединенной пресс-службы, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор для получения взятки от потерпевшей, которая проходила как свидетель, за непривлечение ее к уголовной ответственности. За это они потребовали от нее 8 миллионов рублей. Свое требование они передали через адвоката женщины. Шиховцова задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег от посредников. В пресс-службе судов добавили, что от дачи показаний Шиховцов отказался, просил отправить его под домашний арест.
https://ria.ru/20231130/vzyatka-1913013164.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД

В Ленобласти арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву по обвинению в получении взятки 8 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (взятка) УК РФ. Суд избрал стражу по 28.01.2024", - сообщает пресс-служба.
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По данным объединенной пресс-службы, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор для получения взятки от потерпевшей, которая проходила как свидетель, за непривлечение ее к уголовной ответственности. За это они потребовали от нее 8 миллионов рублей. Свое требование они передали через адвоката женщины. Шиховцова задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег от посредников.
В пресс-службе судов добавили, что от дачи показаний Шиховцов отказался, просил отправить его под домашний арест.
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