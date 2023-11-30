https://ria.ru/20231130/arest-1913039644.html

В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД

В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД - РИА Новости, 30.11.2023

В Ленинградской области арестовали начальника следствия МВД

https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:10

2023-11-30T23:10

2023-11-30T23:19

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

https://t.me/SPbGS/16251С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 28 января 2024 года начальника следственного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву по обвинению в получении взятки 8 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (взятка) УК РФ. Суд избрал стражу по 28.01.2024", - сообщает пресс-служба. По данным объединенной пресс-службы, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор для получения взятки от потерпевшей, которая проходила как свидетель, за непривлечение ее к уголовной ответственности. За это они потребовали от нее 8 миллионов рублей. Свое требование они передали через адвоката женщины. Шиховцова задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег от посредников. В пресс-службе судов добавили, что от дачи показаний Шиховцов отказался, просил отправить его под домашний арест.

https://ria.ru/20231130/vzyatka-1913013164.html

https://ria.ru/20231130/prigovor-1912780664.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область