https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

Нижегородский митрополит: за каждым решением об аборте стоит личная беда

Нижегородский митрополит: за каждым решением об аборте стоит личная беда - РИА Новости, 30.11.2023

Нижегородский митрополит: за каждым решением об аборте стоит личная беда

За каждым решением о прерывании беременности стоит личная беда и сомнения в своих силах, заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, комментируя... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:32

2023-11-30T17:32

2023-11-30T17:32

религия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. За каждым решением о прерывании беременности стоит личная беда и сомнения в своих силах, заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, комментируя законодательные инициативы депутатов регионального парламента о введении наказания за склонение к аборту и запрет на искусственное прерывание беременности в частных клиниках. Митрополит отметил, что искусственное прерывание беременности – тема, которая не теряет своей остроты, поскольку связана с вопросами демографии, а сокращение населения может самым пагубным образом сказаться на развитии России и на ее будущем. "Но мы также понимаем, что за каждым подобным решением о прерывании беременности стоит какая-то личная беда, сомнения в своих силах, жизненная неустроенность. По опыту социальной работы, которая ведется в церкви, в частности в Нижегородской епархии, мы знаем, что часть маленьких жизней удается сохранить, если протянуть руку помощи их мамам, для которых рождение их чада становится счастьем. В соответствии с христианским мировоззрением аборт – это грех, убийство уже зародившейся жизни, которую дает Господь, а потому мы считаем необходимым подержать законодательную инициативу, направленную на сохранение маленьких жизней, которая станет преградой к совершению такого тяжелого греха", - подчеркнул митрополит. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг проголосовали за то, чтобы внести в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. Кроме того, они приняли в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за склонение к абортам на территории Нижегородской области.

https://ria.ru/20231123/abort-1911135078.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область