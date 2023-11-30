Нижегородский митрополит: за каждым решением об аборте стоит личная беда
Митрополит Георгий: за каждым решением об аборте стоит сомнение в своих силах
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. За каждым решением о прерывании беременности стоит личная беда и сомнения в своих силах, заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, комментируя законодательные инициативы депутатов регионального парламента о введении наказания за склонение к аборту и запрет на искусственное прерывание беременности в частных клиниках.
Митрополит отметил, что искусственное прерывание беременности – тема, которая не теряет своей остроты, поскольку связана с вопросами демографии, а сокращение населения может самым пагубным образом сказаться на развитии России и на ее будущем.
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"Но мы также понимаем, что за каждым подобным решением о прерывании беременности стоит какая-то личная беда, сомнения в своих силах, жизненная неустроенность. По опыту социальной работы, которая ведется в церкви, в частности в Нижегородской епархии, мы знаем, что часть маленьких жизней удается сохранить, если протянуть руку помощи их мамам, для которых рождение их чада становится счастьем. В соответствии с христианским мировоззрением аборт – это грех, убийство уже зародившейся жизни, которую дает Господь, а потому мы считаем необходимым подержать законодательную инициативу, направленную на сохранение маленьких жизней, которая станет преградой к совершению такого тяжелого греха", - подчеркнул митрополит.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг проголосовали за то, чтобы внести в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. Кроме того, они приняли в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за склонение к абортам на территории Нижегородской области.