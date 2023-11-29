https://ria.ru/20231129/varakin-1912383121.html

Евгений Варакин: в Лисичанск начали возвращаться люди

Евгений Варакин: в Лисичанск начали возвращаться люди - РИА Новости, 29.11.2023

Евгений Варакин: в Лисичанск начали возвращаться люди

В Лисичанске в ЛНР, который украинские войска в прошлом году оставили почти без коммуникаций, уже есть газоснабжение, работает общественный транспорт, открылись РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:00

2023-11-29T10:00

2023-11-29T10:46

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лисичанск

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В Лисичанске в ЛНР, который украинские войска в прошлом году оставили почти без коммуникаций, уже есть газоснабжение, работает общественный транспорт, открылись строительные магазины и кафе, в город начали возвращаться люди, рассказал вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Он живет в Лисичанске уже почти полтора года и в этой должности курирует восстановление двух подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного. В интервью РИА Новости он рассказал, как живут города в двух десятках километров от линии боевого соприкосновения, и как Татарстан помогает их восстанавливать. – Евгений Анатольевич, позвольте начать с оперативной обстановки. Какова сейчас ситуация в Лисичанске с учетом того, что город находится вблизи линии соприкосновения и подвергается регулярным обстрелам?– Линия фронта по-прежнему близко. Периодически стреляют, периодически бьют по Приволью, Новодружеску – это пригороды Лисичанска. Пока ситуация не поменялась. Линия соприкосновения сейчас находится где-то в 22 километрах, где-то в 14 километрах от Лисичанска. Например, Белогоровка, это тоже пригород Лисичанска, вообще находится в серой зоне, то есть там периодически стоят ВСУ.– Какие части города чаще всего попадают под обстрел и почему? Насколько много повреждений гражданских объектов?– Особо часто сейчас попадает по Приволью и Новодружеску, потому что они ближе всего находятся к линии соприкосновения. Там все серьезно, даже иногда "кассетами" бьют. В процентном соотношении не скажу, но скажу так: там нет ни одного дома, по которому не было бы хотя бы маленького прилета, чтобы он не пострадал от осколков, его не посекло или еще что-то.– Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил РИА Новости, что украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении. Фиксируете ли вы такие случаи в Лисичанске, и с чем, на ваш взгляд, связано увеличение активности беспилотников?– Злоба, это просто злоба на нас. До Лисичанска они, конечно, пока не долетают, ПВО наша работает очень хорошо, но на блокпостах прилетало, и страдали мирные люди. То есть прилетало даже в простые гражданские машины. Были такие случаи. Вообще в последнее время стало очень громко, но громко в ту сторону, слаба богу.– В зоне вашей ответственности, кроме Лисичанска, еще город Рубежное. Какая обстановка там?– В Рубежном тоже очень громко, контрбатарейная борьба. Там тоже очень много повреждений, тоже стреляют, периодически тоже прилеты есть. Последние разрушения – "Хаймарсами" ударили по автовокзалу, разрушили его полностью.Но вообще нам с Рубежным повезло больше, чем с Лисичанском. Уходя из Лисичанска, ВСУ разрушили всю инфраструктуру коммунальную. Они взорвали насосные станции водоканала, взорвали электроподстанции. То есть они разрушили все, что можно было. В Рубежном в том году уже было тепло, восстановили свет, газ, воду периодически подаем. Хоть и почасово, но вода есть.В Лисичанске ничего этого в прошлом году вообще не было, воду возили. Но газ, слава богу, уже на 100% восстановлен. Света не было вообще, сейчас он восстановлен на 40-50%. По воде работы тоже ведутся. Примерно в половине города водоснабжение уже восстановлено. Сейчас мы привезли оборудование, идет его монтаж. Надеемся, что скоро мы догоним до 60%. Кроме того, очень крупный инвестпроект сейчас реализуем с одной из компаний, и когда его завершим, то 80% города будет с водой. Пусть пока по часам, но город будет получать воду. Это позволит и планомерно запустить отопление, и люди не будут выходить с этими баклажками к приезду автоцистерн.– Насколько города готовы к зиме?– В Рубежном отопление есть. Там при Украине действовала программа, по которой они уходили от систем центрального отопления, все на индивидуальных котлах отопления.В Лисичанске, к сожалению, все иначе. ВСУ "Хаймарсами" разрушили самую большую котельную, которая отапливала весь город. Сейчас мы планомерно, потихонечку пытаемся тепло запускать. Отсутствие полномасштабной воды в городе пока мешает этому процессу, но мы тихо-тихо запускаем. По крайней мере, пять тысяч абонентов уже с теплом у нас. Большой прогресс: мы смогли запустить 18 многоквартирных домов и шесть социальных объектов.– По вашей оценке, на какое расстояние должна быть еще отодвинута линия соприкосновения, чтобы Лисичанск и Рубежное были в полной безопасности?– Это всем известный факт. У них сейчас есть оружие, которое и на 150 километров стреляет. Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах…– Как идет восстановление социальных объектов – школ, больниц, детских садов?– Потихонечку восстанавливаем. До конца этого года будет восстановлено три школы, которые полностью покроют потребности того количества детей, которые находятся сейчас и обучаются в Лисичанске. Восстанавливаются медицинские учреждения. Мы уже в прошлом году смогли открыть не просто поликлинику, а стационар, где у нас на сегодняшний день 100 с лишним человек ежедневно лечатся. Большое спасибо военному госпиталю, который нам оказывает помощь в экстренных случаях, когда надо, например, срочно человека оперировать. То есть потихонечку эта работа тоже ведется. Ни на один день не останавливалась.Сейчас в Лисичанске действуют две больницы и поликлиника. И плюс в Приволье и в Новодружеске тоже работают поликлиники.Восстановление детских садов мы рассматриваем на следующий год. Пока с маленькими детишками родители, но обязательно будем и детские сады, конечно, ремонтировать.– Как организованы поставки гуманитарной помощи? Жители Татарстана, как известно, активно участвуют в этом процессе. Что они отправляют в Лисичанск? И что нужно?– Нужно все. От слова "совсем" все. Ежемесячно к нам заходят 300-400 тонн грузов разной направленности. Это строительные материалы, одежда, продукты питания, стройматериалы, различные техника, механизмы, инструменты для восстановления города, для обеспечения ЖЭКов местных. То есть Татарстан максимально все, что возможно, делает для города, для обоих городов. Большие слова благодарности главе республики Рустаму Минниханову, у которого эти вопросы всегда на контроле находятся, всем главам городов и районов республики, которые активно включились в эту работу. Особенно хотел бы отметить Казань, мэр Ильсур Метшин тоже лично за этим следит: ежемесячно нам сюда караван "Доброй Казани" отправляют, состоящий не менее чем из шести фур с грузом 120 тонн.– В каком состоянии дороги? Как налажена работа общественного транспорта?– Состояние дорог очень плохое. Но это связано, во-первых, с боевыми действиями, во-вторых, с тем, что старые власти, к сожалению, в ремонт дорог особо не вкладывались. Ну, и сейчас "помогает" крупнотоннажная военная техника, от этого мы, к сожалению, пока никуда не денемся. Местами есть дороги, где можно проехать. Но на самые плохие дороги, которые были, мы сейчас уже потихоньку заходим, начинаем ямочный ремонт, пытаемся латать, подсыпать, чтобы минимизировать дальнейшее разрушение дорожного полотна.Общественный транспорт мы наладили. Протяженность города – 43 километра. Сейчас действует не менее шести маршрутов, на которые выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и порядка 10 автобусов малой загрузки. Вторые, как правило, работают на отдаленные наши районы – Приволье, Новодружеск. Большой автобус туда пока не пустишь. Люди активно пользуются общественным транспортом: за покупками, по своим делам, особенно утром и вечером видим, что автобусы полные.– В Лисичанске еще с советских времен осталось много шахт, в каком они сейчас состоянии? Можно ли восстановить их работу в перспективе?– Шахты сейчас, конечно, в плачевном состоянии. Оборудование не работает, поэтому их сейчас медленно затапливает. Тут две большие шахты, которые функционировали: шахта Мельникова и шахта Капустина. Они были градообразующими, особенно шахта Мельникова. К сожалению, я не являюсь специалистом в этой области и не могу сказать, возможно ли будет их восстановить.– Какие предприятия города можно восстановить? Какова судьба содового, стекольного заводов, которые почти полностью разрушены?– Действительно оба завода разрушены – и стекольный, и содовый, и разрушения составляют от 80% до 90%. Завод РТИ крупный тоже разрушен, пивзавод. К сожалению, в связи с тем, что на территории заводов располагались части ВСУ, они получили серьезные повреждения.Вопрос их восстановления зависит от того, какое решение примет министерство промышленности и торговли РФ. После Великой Отечественной войны Сталинград и всю страну из руин подняли. Восстановить можно все, самое главное – экономическая обоснованность. Но восстанавливать, на мой взгляд, однозначно надо, чтобы обеспечить людей рабочими местами. Экономика в городе должна жить и работать.– Можно ли в будущем вернуть городу статус крупного промышленного центра, каким он был в советское время?– Думаю, что да, если мы восстановим крупные, мощные предприятия, например, тот же нефтеперерабатывающий завод, который находится на территории Лисичанска. Он тоже очень сильно пострадал. Но я еще раз говорю: все зависит от того, какое решение будет принято.Знаете, у нас есть очень интересные фотографии Лисичанска после освобождения в 1943 году, тогда он был в руинах ничуть не меньше, чем сейчас, если не больше. Было бы желание, восстановить можно все.– В каком состоянии малый и средний бизнес: работают ли магазины, аптеки, открываются ли кафе и рестораны, салоны красоты?– Малый и средний бизнес быстрее всего подстраивается под любую ситуацию. Поэтому в городе уже функционируют и парикмахерские, и различные магазины, и даже кафе. Понятно, что эти кафе пока не похожи на рестораны в нашем понимании, но вполне можно зайти, поесть горячее. Бытовые услуги сейчас возвращаются, строительные магазины открылись, рынок действует, где любой житель может купить необходимое, магазины. То есть малый бизнес активно развивается. Мы помогаем, чтобы у людей была работа, чтобы они были заняты.– Татарстан уже поставляет в лисичанские магазины продукты питания. Какая еще продукция татарстанских производителей может появиться в продаже?– Сейчас мы пока сделали первый шаг: совместно с Татпотребсоюзом отработали вопрос поставок продуктов питания. Со временем будем думать, смотреть, что еще сможем поставлять сюда. С министерством промышленности и торговли республики всегда на связи. В принципе все, что у нас производится, и что будет здесь востребовано, республика может поставлять.– Вы говорили, что из-за боевых действий многие жители Лисичанска уехали из города. Сейчас, когда город восстанавливается, они возвращаются?– Те, кто уехал на нашу сторону, потихонечку начали возвращаться. На момент, когда мы зашли в Лисичанск, население города составляло семь-девять тысяч человек, это в июле прошлого года. А сейчас у нас на учете 37 тысяч человек. Понятно, что далеко еще до того уровня, который был до военных действий, когда в Лисичанске проживали 90 тысяч человек. Но потихоньку в город все равно жизнь возвращается. Это видно по количеству машин, по количеству людей на улицах. И врачи нам подтверждают это по количеству людей, обращающихся за медицинской помощью.– Вы рассказывали, что в Лисичанске в период украинской власти была создана биолаборатория. С какой целью? Какие препараты испытывали на людях и зачем? И что сейчас с этими людьми?– К сожалению, детальной информации у меня нет. Но по нашим сведениям, такие лаборатории были, они действительно действовали на территории Лисичанска.– Какие дальнейшие задачи по восстановлению Лисичанска и Рубежного стоят перед специалистами из Татарстана?– Самое главное – это восстановить всю инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства, максимально восстановить все соцобъекты, чтобы жить. Детям надо учиться, всем людям надо лечиться, поэтому самое первое, самое главное – это объекты здравоохранения и образования. В будущем будем идти и в культуру, ее тоже никто не отменял, люди должны где-то отдыхать.– Специалисты каких направлений из Татарстана сейчас работают в Лисичанске?– Строители, энергетики. Врачи отработали очень хорошо, полностью прошла диспансеризация детского населения двух городов. Тот же Татпотребсоюз работает, министерство сельского хозяйства и продовольствия, министерство по делам молодежи очень помогает – мы в этом году более тысячи детей из двух городов вывезли на отдых в детские лагеря. Министерство образования подключилось к обучению детей, дети полтора года были без учебы. В Татарстан по желанию были направлены 52 ребенка, которые отучились, "нагнали" эти полтора года отставания и потом все, кто хотел, поступили в вузы Российской Федерации. Дорожные службы зайдут сюда, я в это верю. Министерство соцзащиты помогает, представители министерства культуры дважды уже приезжали с коллективами, давали концерты.В общем у нас все принимают активное участие в восстановлении города, нет ни одного министерства, которое не было бы задействовано.– И личный вопрос напоследок: вы продолжите жить в Лисичанске или в какой-то момент вернетесь в Татарстан?– Все зависит от решения руководства республики и страны, мы – солдаты. Понятно, что у меня желание – вернуться к семье, домой, но пока все зависит от периодов и сроков восстановления города. Пока мое место работы здесь.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911481714.html

https://ria.ru/20231123/lnr-1911254781.html

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911485313.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1900493616.html

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Артем Смирнов

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