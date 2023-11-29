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СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
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02:26 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/shvetsiya-1912518089.html
СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО
СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T02:26
2023-11-29T02:26
швеция
турция
финляндия
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента. После заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе неназванный чиновник, отвечая на вопрос, сможет ли Фидан уточнить сроки завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО, сообщил, что это может произойти "через несколько недель". По словам чиновника, "основная суть встречи сводилось к тому, что это (ратификация – ред.) будет сделано до конца года". Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231127/ratifikatsiya-1912128553.html
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швеция, турция, финляндия, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире
Швеция, Турция, Финляндия, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, В мире
СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Reuters: в МИД Турции заявили о ратификации заявки Швеции в НАТО до конца года

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента.
После заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе неназванный чиновник, отвечая на вопрос, сможет ли Фидан уточнить сроки завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО, сообщил, что это может произойти "через несколько недель".
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По словам чиновника, "основная суть встречи сводилось к тому, что это (ратификация – ред.) будет сделано до конца года".
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Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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ШвецияТурцияФинляндияХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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