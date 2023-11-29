https://ria.ru/20231129/shvetsiya-1912518089.html

СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО

СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T02:26

2023-11-29T02:26

2023-11-29T02:26

швеция

турция

финляндия

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента. После заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе неназванный чиновник, отвечая на вопрос, сможет ли Фидан уточнить сроки завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО, сообщил, что это может произойти "через несколько недель". По словам чиновника, "основная суть встречи сводилось к тому, что это (ратификация – ред.) будет сделано до конца года". Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231127/ratifikatsiya-1912128553.html

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html

швеция

турция

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швеция, турция, финляндия, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире