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В Ульяновске откроют производство автокомпонентов

В Ульяновске откроют производство автокомпонентов - РИА Новости, 29.11.2023

В Ульяновске откроют производство автокомпонентов

Инвестор направит 1,5 миллиарда рублей на создание производства компонентов безопасности для автомобилей, которое разместится на площадке индустриального парка... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:18

2023-11-29T20:18

2023-11-29T20:18

выставка-форум "россия"

экономика

ульяновск

алексей русских

ульяновский автомобильный завод (уаз)

выставка-форум "россия"

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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Инвестор направит 1,5 миллиарда рублей на создание производства компонентов безопасности для автомобилей, которое разместится на площадке индустриального парка "УАЗ" в Ульяновске, сообщил губернатор области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Соглашение с соответствующими договоренностями подписали глава региона и гендиректор компании "Компоненты системы безопасности" (дочернее общество "Соллерс") Михаил Нога на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Новое производство компонентов систем безопасности будет создано на площадке индустриального парка "УАЗ". В Ульяновске наладят выпуск подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой безопасности. Сумма инвестиций на первом этапе составит 1,5 миллиарда рублей. Будет создано 200 рабочих мест", — написал Русских. Будущее производство получит статус регионального инвестиционного проекта, что поможет предоставить льготы и ускорить его реализацию. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ульяновск, алексей русских, ульяновский автомобильный завод (уаз), выставка-форум "россия"