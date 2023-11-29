Рейтинг@Mail.ru
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 29.11.2023 (обновлено: 18:06 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ozkho-1912677023.html
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год - РИА Новости, 29.11.2023
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год
Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:02
2023-11-29T18:06
россия
организация по запрещению химического оружия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912705181_0:168:3343:2048_1920x0_80_0_0_674400384176fe9be15752327cc06564.jpg
ГААГА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, свидетельствуют результаты голосования.Всего в исполнительный совет избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина. Таким образом, Россия в совет не попала.Из стран Африки в исполсовет включили Алжир, Гану, Нигерию и ЮАР, из азиатской группы — Бангладеш, Иран, Малайзию и Пакистан.Группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна представят Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А Западную Европу — Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания.Двадцать восьмая сессия Конференции государств — участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.В начале сентября постпред России при ОЗХО Александр Шульгин констатировал, что работа организации политизируется, так как США постоянно пытаются превратить ее в инструмент своей повестки. Дипломат призвал международную структуру работать независимо и беспристрастно.
https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912705181_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_423c1b7f0f483aec4be81ea144d63011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, организация по запрещению химического оружия, в мире
Россия, Организация по запрещению химического оружия, В мире
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год

© AFP 2023 / LEX VAN LIESHOUTЗдание ОЗХО в Гааге
Здание ОЗХО в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / LEX VAN LIESHOUT
Здание ОЗХО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, свидетельствуют результаты голосования.
Всего в исполнительный совет избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина. Таким образом, Россия в совет не попала.
Из стран Африки в исполсовет включили Алжир, Гану, Нигерию и ЮАР, из азиатской группы — Бангладеш, Иран, Малайзию и Пакистан.
Группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна представят Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А Западную Европу — Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания.

Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, которые избираются на два года по принципу ротации. Места распределены между региональными группами: африканская и азиатская — по девять, восточноевропейская — пять, Латинская Америка и Карибский бассейн — семь, Западная Европа и другие государства — десять. Еще одно место поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп.

Двадцать восьмая сессия Конференции государств — участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.
В начале сентября постпред России при ОЗХО Александр Шульгин констатировал, что работа организации политизируется, так как США постоянно пытаются превратить ее в инструмент своей повестки. Дипломат призвал международную структуру работать независимо и беспристрастно.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной
13 октября, 21:36
 
РоссияОрганизация по запрещению химического оружияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала