https://ria.ru/20231129/ozkho-1912677023.html

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год - РИА Новости, 29.11.2023

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год

Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:02

2023-11-29T16:02

2023-11-29T18:06

россия

организация по запрещению химического оружия

в мире

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ГААГА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, свидетельствуют результаты голосования.Всего в исполнительный совет избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина. Таким образом, Россия в совет не попала.Из стран Африки в исполсовет включили Алжир, Гану, Нигерию и ЮАР, из азиатской группы — Бангладеш, Иран, Малайзию и Пакистан.Группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна представят Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А Западную Европу — Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания.Двадцать восьмая сессия Конференции государств — участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.В начале сентября постпред России при ОЗХО Александр Шульгин констатировал, что работа организации политизируется, так как США постоянно пытаются превратить ее в инструмент своей повестки. Дипломат призвал международную структуру работать независимо и беспристрастно.

https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, организация по запрещению химического оружия, в мире