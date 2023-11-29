Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год
Здание ОЗХО в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, свидетельствуют результаты голосования.
Группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна представят Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А Западную Европу — Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания.
Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, которые избираются на два года по принципу ротации. Места распределены между региональными группами: африканская и азиатская — по девять, восточноевропейская — пять, Латинская Америка и Карибский бассейн — семь, Западная Европа и другие государства — десять. Еще одно место поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп.
Двадцать восьмая сессия Конференции государств — участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.
В начале сентября постпред России при ОЗХО Александр Шульгин констатировал, что работа организации политизируется, так как США постоянно пытаются превратить ее в инструмент своей повестки. Дипломат призвал международную структуру работать независимо и беспристрастно.