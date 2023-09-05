https://ria.ru/20230905/ozkho-1894335753.html

ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России

ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России - РИА Новости, 05.09.2023

ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России

Работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращает политизироваться, организация может скатиться в пропасть, если этому не... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:41

2023-09-05T16:41

2023-09-05T16:41

в мире

сирия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

россия

сша

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КАИР, 5 сен - РИА Новости. Работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращает политизироваться, организация может скатиться в пропасть, если этому не противодействовать, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "Не прекращается преднамеренная политизация работы ОЗХО. Если мы не сможем противодействовать этому, то организация скатится в пропасть", - сказал Шульгин в ходе пресс-конференции в Дамаске, которую транслировало сирийское телевидение. Российский постпред подчеркнул, что США "постоянно пытаются превратить организацию в инструмент своей политической повестки". Шульгин призвал ОЗХО работать независимо и беспристрастно для нераспространения химического оружия. Ранее сирийский исследователь в политических вопросах Хусам Талеб заявил РИА Новости, что США продолжают обвинять Сирию в использовании химического оружия с целью политического шантажа. Как отметил эксперт, нет никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте или где-либо еще в стране. После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в ситуацию в Сирии. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html

https://ria.ru/20230714/dezinformatsiya-1884310574.html

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в мире, сирия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, россия, сша