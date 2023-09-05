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ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России - РИА Новости, 05.09.2023
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16:41 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ozkho-1894335753.html
ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России
ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России - РИА Новости, 05.09.2023
ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России
Работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращает политизироваться, организация может скатиться в пропасть, если этому не... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:41
2023-09-05T16:41
в мире
сирия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
россия
сша
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КАИР, 5 сен - РИА Новости. Работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращает политизироваться, организация может скатиться в пропасть, если этому не противодействовать, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "Не прекращается преднамеренная политизация работы ОЗХО. Если мы не сможем противодействовать этому, то организация скатится в пропасть", - сказал Шульгин в ходе пресс-конференции в Дамаске, которую транслировало сирийское телевидение. Российский постпред подчеркнул, что США "постоянно пытаются превратить организацию в инструмент своей политической повестки". Шульгин призвал ОЗХО работать независимо и беспристрастно для нераспространения химического оружия. Ранее сирийский исследователь в политических вопросах Хусам Талеб заявил РИА Новости, что США продолжают обвинять Сирию в использовании химического оружия с целью политического шантажа. Как отметил эксперт, нет никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте или где-либо еще в стране. После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в ситуацию в Сирии. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html
https://ria.ru/20230714/dezinformatsiya-1884310574.html
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в мире, сирия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, россия, сша
В мире, Сирия, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Россия, США
ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России

Постпред Шульгин: ОЗХО политизируется и может скатиться в пропасть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 5 сен - РИА Новости. Работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращает политизироваться, организация может скатиться в пропасть, если этому не противодействовать, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
«
"Не прекращается преднамеренная политизация работы ОЗХО. Если мы не сможем противодействовать этому, то организация скатится в пропасть", - сказал Шульгин в ходе пресс-конференции в Дамаске, которую транслировало сирийское телевидение.
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Сирия и Россия осудили политизацию ОЗХО Западом
4 сентября, 02:46
Российский постпред подчеркнул, что США "постоянно пытаются превратить организацию в инструмент своей политической повестки". Шульгин призвал ОЗХО работать независимо и беспристрастно для нераспространения химического оружия.
Ранее сирийский исследователь в политических вопросах Хусам Талеб заявил РИА Новости, что США продолжают обвинять Сирию в использовании химического оружия с целью политического шантажа. Как отметил эксперт, нет никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте или где-либо еще в стране.
После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в ситуацию в Сирии. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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В миреСирияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияРоссияСША
 
 
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