ОЗХО политизируется и скатывается в пропасть, заявил постпред России
Постпред Шульгин: ОЗХО политизируется и может скатиться в пропасть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
КАИР, 5 сен - РИА Новости. Работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращает политизироваться, организация может скатиться в пропасть, если этому не противодействовать, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
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"Не прекращается преднамеренная политизация работы ОЗХО. Если мы не сможем противодействовать этому, то организация скатится в пропасть", - сказал Шульгин в ходе пресс-конференции в Дамаске, которую транслировало сирийское телевидение.
Российский постпред подчеркнул, что США "постоянно пытаются превратить организацию в инструмент своей политической повестки". Шульгин призвал ОЗХО работать независимо и беспристрастно для нераспространения химического оружия.
Ранее сирийский исследователь в политических вопросах Хусам Талеб заявил РИА Новости, что США продолжают обвинять Сирию в использовании химического оружия с целью политического шантажа. Как отметил эксперт, нет никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте или где-либо еще в стране.
После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в ситуацию в Сирии. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.