https://ria.ru/20231129/nikson-1912471185.html

Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе

Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023

Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе

Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", объявила пятидневную голодовку ради призыва к постоянному... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:36

2023-11-29T00:36

2023-11-29T00:37

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", объявила пятидневную голодовку ради призыва к постоянному прекращению огня в секторе Газа, сообщает Newsweek."Я сегодня здесь, чтобы потребовать, чтобы наш президент перестал финансировать массовые убийства и голод тысяч невинных палестинцев, большинство из которых дети и женщины", — сообщила актриса во время пресс-конференции у Белого дома.На акции также присутствовали более 250 "видных мусульманских и еврейских" активистов и законодателей штата Нью-Йорк. Они подписали письмо с призывом к прекращению огня в Газе.Ранее о конфликте между Палестиной и Израилем публично заявила певица Селена Гомес и подверглась критике.На Израиль 7 октября обрушило ракеты палестинское движение ХАМАС. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию "Железные мечи". В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч.Сейчас действует четырехдневное перемирие для обмена заложниками и пленными.

https://ria.ru/20231114/uoters-1909382094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, нью-йорк (город), израиль, палестина, хамас, знаменитости