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Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
00:36 29.11.2023 (обновлено: 00:37 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/nikson-1912471185.html
Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе
Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023
Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе
Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", объявила пятидневную голодовку ради призыва к постоянному... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:36
2023-11-29T00:37
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", объявила пятидневную голодовку ради призыва к постоянному прекращению огня в секторе Газа, сообщает Newsweek.&quot;Я сегодня здесь, чтобы потребовать, чтобы наш президент перестал финансировать массовые убийства и голод тысяч невинных палестинцев, большинство из которых дети и женщины&quot;, — сообщила актриса во время пресс-конференции у Белого дома.На акции также присутствовали более 250 "видных мусульманских и еврейских" активистов и законодателей штата Нью-Йорк. Они подписали письмо с призывом к прекращению огня в Газе.Ранее о конфликте между Палестиной и Израилем публично заявила певица Селена Гомес и подверглась критике.На Израиль 7 октября обрушило ракеты палестинское движение ХАМАС. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию "Железные мечи". В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч.Сейчас действует четырехдневное перемирие для обмена заложниками и пленными.
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Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку ради перемирия в Газе

Синтия Никсон заявила, что будет голодать пять дней ради перемирия в Газе

© AFP 2023 / JIM WATSONАктриса Синтия Никсон во время акции протеста у Белого дома в Вашингтоне
Актриса Синтия Никсон во время акции протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
Актриса Синтия Никсон во время акции протеста у Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", объявила пятидневную голодовку ради призыва к постоянному прекращению огня в секторе Газа, сообщает Newsweek.
«

"Я сегодня здесь, чтобы потребовать, чтобы наш президент перестал финансировать массовые убийства и голод тысяч невинных палестинцев, большинство из которых дети и женщины", — сообщила актриса во время пресс-конференции у Белого дома.

На акции также присутствовали более 250 "видных мусульманских и еврейских" активистов и законодателей штата Нью-Йорк. Они подписали письмо с призывом к прекращению огня в Газе.
Ранее о конфликте между Палестиной и Израилем публично заявила певица Селена Гомес и подверглась критике.
На Израиль 7 октября обрушило ракеты палестинское движение ХАМАС. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию "Железные мечи".
В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч.
Сейчас действует четырехдневное перемирие для обмена заложниками и пленными.
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