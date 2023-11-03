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Селена Гомес заявила, что уходит из соцсетей после высказываний об Израиле
Селена Гомес заявила, что уходит из соцсетей после высказываний об Израиле - РИА Новости, 03.11.2023
Селена Гомес заявила, что уходит из соцсетей после высказываний об Израиле
Певица Селена Гомес сообщила в сторис Instagram*, что удалит свою страницу в этой соцсети, где у нее более 430 миллионов подписчиков, из-за волны хейта в свой... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:04
2023-11-03T12:04
2023-11-03T12:04
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Певица Селена Гомес сообщила в сторис Instagram*, что удалит свою страницу в этой соцсети, где у нее более 430 миллионов подписчиков, из-за волны хейта в свой адрес. По словам звезды, она устала от нападок недовольных фолловеров, требующих от нее важных заявлений."Я беру перерыв и удаляю свой Instagram*. С меня хватит. Я не поддерживаю ничего из того, что происходит", — предупредила исполнительница.Гомес не уточнила, когда именно пропадет ее аккаунт. Сейчас страница поп-звезды все еще функционирует, но новых постов нет.Ранее певица после длительного перерыва прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине. Селена Гомес отметила, что ее публикации никак не повлияют на ситуацию, чем разозлила свою аудиторию. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, палестина, селена гомес, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Израиль, Палестина, Селена Гомес, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Селена Гомес заявила, что уходит из соцсетей после высказываний об Израиле
Певица Селена Гомес заявила, что удалит свой аккаунт в Instagram* из-за хейта
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Певица Селена Гомес сообщила в сторис Instagram*, что удалит свою страницу в этой соцсети, где у нее более 430 миллионов подписчиков, из-за волны хейта в свой адрес.
По словам звезды, она устала от нападок недовольных фолловеров, требующих от нее важных заявлений.
«
"Я беру перерыв и удаляю свой Instagram*. С меня хватит. Я не поддерживаю ничего из того, что происходит", — предупредила исполнительница.
Гомес не уточнила, когда именно пропадет ее аккаунт. Сейчас страница поп-звезды все еще функционирует, но новых постов нет.
Ранее певица после длительного перерыва прервала молчание и высказалась
по поводу конфликта в Израиле
и Палестине
. Селена Гомес отметила, что ее публикации никак не повлияют на ситуацию, чем разозлила свою аудиторию.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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