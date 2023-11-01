https://ria.ru/20231101/gomes-1906640725.html

Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле

Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023

Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле

Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:06

2023-11-01T13:06

2023-11-01T13:17

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на Instagram* звезды. "Я взяла перерыв в ведении социальных сетей, потому что мое сердце разрывается, когда я вижу ужас, ненависть, насилие и террор, которые происходят в мире", — призналась исполнительница в сторис.Певица добавила, несмотря на то, что она осуждает насилие и агрессию, считает, что ее публикации не будут иметь значения. "Я бы хотела изменить мир, но мой пост в этом не поможет".Этим она и разозлила свою многомиллионную аудиторию. Пользователи в различных соцсетях отметили, что Гомес могла бы быть полезной в медиа, но вместо этого сделала себя жертвой. "Ты могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает", "Целая куча ничего для ее 430 миллионов подписчиков", "Как у нее получилось сделать себя здесь жертвой", — высказались фанаты. Звезда сериала "Убийства в одном здании" на критику в свой адрес не отреагировала. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231013/znamenitosti-1902459089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

селена гомес, израиль, палестина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес