https://ria.ru/20231101/gomes-1906640725.html
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле
Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:06
2023-11-01T13:06
2023-11-01T13:17
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на Instagram* звезды. "Я взяла перерыв в ведении социальных сетей, потому что мое сердце разрывается, когда я вижу ужас, ненависть, насилие и террор, которые происходят в мире", — призналась исполнительница в сторис.Певица добавила, несмотря на то, что она осуждает насилие и агрессию, считает, что ее публикации не будут иметь значения. "Я бы хотела изменить мир, но мой пост в этом не поможет".Этим она и разозлила свою многомиллионную аудиторию. Пользователи в различных соцсетях отметили, что Гомес могла бы быть полезной в медиа, но вместо этого сделала себя жертвой. "Ты могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает", "Целая куча ничего для ее 430 миллионов подписчиков", "Как у нее получилось сделать себя здесь жертвой", — высказались фанаты. Звезда сериала "Убийства в одном здании" на критику в свой адрес не отреагировала. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селена гомес, израиль, палестина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Селена Гомес, Израиль, Палестина, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле
Селена Гомес заявила, что ее посты не смогут повлиять на ситуацию в Израиле
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости.
Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает
Firstpost со ссылкой на Instagram* звезды.
«
"Я взяла перерыв в ведении социальных сетей, потому что мое сердце разрывается, когда я вижу ужас, ненависть, насилие и террор, которые происходят в мире", — призналась исполнительница в сторис.
Певица добавила, несмотря на то, что она осуждает насилие и агрессию, считает, что ее публикации не будут иметь значения. "Я бы хотела изменить мир, но мой пост в этом не поможет".
Этим она и разозлила свою многомиллионную аудиторию.
Пользователи в различных соцсетях отметили, что Гомес могла бы быть полезной в медиа, но вместо этого сделала себя жертвой.
«
"Ты могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает", "Целая куча ничего для ее 430 миллионов подписчиков", "Как у нее получилось сделать себя здесь жертвой", — высказались фанаты.
Звезда сериала "Убийства в одном здании" на критику в свой адрес не отреагировала.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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