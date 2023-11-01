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Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
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Шоубиз
 
13:06 01.11.2023 (обновлено: 13:17 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gomes-1906640725.html
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле
Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:06
2023-11-01T13:17
шоубиз
селена гомес
израиль
палестина
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на Instagram* звезды. &quot;Я взяла перерыв в ведении социальных сетей, потому что мое сердце разрывается, когда я вижу ужас, ненависть, насилие и террор, которые происходят в мире&quot;, — призналась исполнительница в сторис.Певица добавила, несмотря на то, что она осуждает насилие и агрессию, считает, что ее публикации не будут иметь значения. "Я бы хотела изменить мир, но мой пост в этом не поможет".Этим она и разозлила свою многомиллионную аудиторию. Пользователи в различных соцсетях отметили, что Гомес могла бы быть полезной в медиа, но вместо этого сделала себя жертвой. &quot;Ты могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает&quot;, &quot;Целая куча ничего для ее 430 миллионов подписчиков&quot;, &quot;Как у нее получилось сделать себя здесь жертвой&quot;, — высказались фанаты. Звезда сериала "Убийства в одном здании" на критику в свой адрес не отреагировала. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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селена гомес, израиль, палестина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Селена Гомес, Израиль, Палестина, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Селена Гомес неоднозначно высказалась о конфликте в Израиле

Селена Гомес заявила, что ее посты не смогут повлиять на ситуацию в Израиле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Селена Гомес
Актриса Селена Гомес - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Селена Гомес
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Певица Селена Гомес прервала молчание и высказалась по поводу конфликта в Израиле и Палестине, чем разозлила своих поклонников, сообщает Firstpost со ссылкой на Instagram* звезды.
«

"Я взяла перерыв в ведении социальных сетей, потому что мое сердце разрывается, когда я вижу ужас, ненависть, насилие и террор, которые происходят в мире", — призналась исполнительница в сторис.

Певица добавила, несмотря на то, что она осуждает насилие и агрессию, считает, что ее публикации не будут иметь значения. "Я бы хотела изменить мир, но мой пост в этом не поможет".
Этим она и разозлила свою многомиллионную аудиторию.
Пользователи в различных соцсетях отметили, что Гомес могла бы быть полезной в медиа, но вместо этого сделала себя жертвой.
«

"Ты могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает", "Целая куча ничего для ее 430 миллионов подписчиков", "Как у нее получилось сделать себя здесь жертвой", — высказались фанаты.

Звезда сериала "Убийства в одном здании" на критику в свой адрес не отреагировала.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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