https://ria.ru/20231129/nato-1912533624.html

Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО

Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023

Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО

Вероятность ратификации Великим национальным собранием (парламентом) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО имеется, но конкретных дат, когда это произойдет, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:54

2023-11-29T07:54

2023-11-29T07:56

турция

нато

швеция

в мире

хакан фидан

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg

АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Вероятность ратификации Великим национальным собранием (парламентом) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО имеется, но конкретных дат, когда это произойдет, пока нет, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе.Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента."Такая вероятность есть, но даты голосования не определены. Вопрос пока находится в повестке комиссии по иностранным делам. Там ведутся обсуждения, затем вопрос будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи. То есть, пока конкретных дат у нас нет", - сообщил собеседник агентства.Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231128/siyyarto-1912508925.html

https://ria.ru/20231127/ratifikatsiya-1912128553.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, нато, швеция, в мире, хакан фидан, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, финляндия, йенс столтенберг