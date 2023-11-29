https://ria.ru/20231129/nato-1912533624.html
Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО
Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО
Вероятность ратификации Великим национальным собранием (парламентом) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО имеется, но конкретных дат, когда это произойдет, РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:54
2023-11-29T07:54
2023-11-29T07:56
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Вероятность ратификации Великим национальным собранием (парламентом) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО имеется, но конкретных дат, когда это произойдет, пока нет, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе.Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента."Такая вероятность есть, но даты голосования не определены. Вопрос пока находится в повестке комиссии по иностранным делам. Там ведутся обсуждения, затем вопрос будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи. То есть, пока конкретных дат у нас нет", - сообщил собеседник агентства.Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231128/siyyarto-1912508925.html
https://ria.ru/20231127/ratifikatsiya-1912128553.html
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турция, нато, швеция, в мире, хакан фидан, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, финляндия, йенс столтенберг
Турция, НАТО, Швеция, В мире, Хакан Фидан, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган, Финляндия, Йенс Столтенберг
Источник оценил вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО
Вероятность ратификации Турцией членства Швеции в НАТО до конца года есть