https://ria.ru/20231129/memorial-1912541414.html

В ЛНР открыли мемориал "Незаживающая рана Донбасса"

В ЛНР открыли мемориал "Незаживающая рана Донбасса" - РИА Новости, 29.11.2023

В ЛНР открыли мемориал "Незаживающая рана Донбасса"

Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" открыли на окраине Луганска, на месте массового захоронения ополченцев и жителей ЛНР, погибших в результате... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:14

2023-11-29T09:14

2023-11-29T10:54

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

леонид пасечник

сергей кириенко

российское военно-историческое общество (рвио)

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ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" открыли на окраине Луганска, на месте массового захоронения ополченцев и жителей ЛНР, погибших в результате украинской агрессии, передает корреспондент РИА Новости. Мемориал, работы над которым вело Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению президента РФ Владимира Путина, был сделан на месте массового захоронения мирных жителей, которое было образовано во время блокады Луганска со стороны ВСУ летом 2014 года и с тех пор постоянно расширялось. Художественный облик мемориала разработан архитектором Константином Фоминым и скульптором Михаилом Баскаковым. Во входной группе нового кладбища размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына. В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, представители СК РФ, члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии и члены полевой команды, а также родственники погибших. "Сегодня день становления справедливости, памяти, уважения. Это прямое выполнение поручения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который своим решением специально выделил средства на мемориал "Незаживающая рана Донбасса" из резервного фонда президента. <…> И это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса, которые в 2014 году стали на защиту своей земли, стали отстаивать свое право быть частью русского мира, частью России, говорить на русском языке. Право, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском. И за это их начали убивать, уничтожать", — отметил Кириенко на церемонии открытия.Он назвал героическим подвиг народа Донбасса и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Глава ЛНР дополнил, что на месте, где воздвигли мемориал, захоронены почти 400 человек, в том числе и жители ранее подконтрольной Киеву территории ЛНР, в том числе дети и пожилые люди, которые погибли в результате агрессии Киева. "Это граждане Луганской Народной Республики. Среди них также есть защитники Донбасса. Среди них есть жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, которые также стали жертвами киевских силовиков при освобождении городов и поселков, в ходе выполнения специальной военной операции. Среди них женщины, старики <...>, заживо сожженные киевскими силовиками инвалиды из Кременского дома-интерната", — сказал Пасечник. Он выразил слова благодарности всем, кто приложил руку к созданию данного мемориала, в том числе РВИО, и назвал данное место "еще одним символом непокоренности Донбасса". Советник главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока подчеркнула, что работа по розыску массовых захоронений мирных жителей и без вести пропавших солдат будет продолжена на территории республики, и подчеркнула историческую важность данного мемориала. "Я и моя команда от всего сердца благодарим всех тех, кто поддерживал нас все эти годы, сквозь время выдавал нам надежду и веру. <...> Низкий поклон тем, кто причастен к созданию этого мемориала. Уверена, время докажет, насколько верным было это решение", — сказала Сорока.

https://ria.ru/20231128/donbass-1912384554.html

https://ria.ru/20231128/udostovereniya-1912469887.html

https://ria.ru/20231125/ukraina-1911771251.html

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Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" в ЛНР Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" в ЛНР 2023-11-29T09:14 true PT2M42S

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луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, сергей кириенко, российское военно-историческое общество (рвио)