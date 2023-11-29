Эрдоган: Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как палачи Газы

АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как палачи Газы. "Они совершили геноцид против двух миллионов человек, превратили (Газу) в тюрьму под открытым небом, лишив их еды, электричества и воды. Они сожгли и разрушили Газу. Они совершили всевозможные зверства… Две трети зданий в Газе были разрушены. Разрушена инфраструктура образования и здравоохранения. Нетаньяху и его сторонники уже вписали свое имя в историю как "мясники" Газы", - сказал Эрдоган, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как палачи Газы.
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"Они совершили геноцид против двух миллионов человек, превратили (Газу) в тюрьму под открытым небом, лишив их еды, электричества и воды. Они сожгли и разрушили Газу. Они совершили всевозможные зверства… Две трети зданий в Газе были разрушены. Разрушена инфраструктура образования и здравоохранения. Нетаньяху и его сторонники уже вписали свое имя в историю как "мясники" Газы", - сказал Эрдоган, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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