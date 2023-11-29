https://ria.ru/20231129/ekzamen-1912524898.html

Малофеев предложил ввести экзамены для мигрантов

Малофеев предложил ввести экзамены для мигрантов - РИА Новости, 29.11.2023

Малофеев предложил ввести экзамены для мигрантов

Участники Всемирного русского народного собора (ВРНС) высказались за меры по изменению миграционной политики, в частности, есть мнение, что мигранты должны... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:18

2023-11-29T05:18

2023-11-29T05:19

константин малофеев

россия

средняя азия

москва

владимир путин

русская православная церковь

врнс

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Участники Всемирного русского народного собора (ВРНС) высказались за меры по изменению миграционной политики, в частности, есть мнение, что мигранты должны сдавать экзамены на уровне девятого класса школы, сообщил РИА Новости заместитель главы ВРНС Константин Малофеев. В Москве 27-28 ноября прошел XXV Всемирный русский народный собор, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. В этом году собор был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать. "По итогам собора мы ожидаем решения в области миграционной политики. Уже год обсуждается ужесточение законодательства в этой сфере. В России армия в миллион мигрантов, и еще неизвестно, сколько нелегальных. В геометрической прогрессии растет этническая преступность, а законодательство не меняется. ВРНС представлено во всех 89 регионах страны - мы отовсюду слышим об этой проблеме как о первостепенной", - сказал Малофеев. По его мнению, одно из решений - приравнять экзамены для мигрантов по русскому языку к экзамену за девятый класс. "Почему наш гражданин не может работать, если не сдал экзамен за девятый класс в 15 лет, а, например, 30-летний мигрант, который не может сдать русский на уровне третьего класса, получает работу? Это дискриминация наших граждан. Многие русские школы были закрыты, в том числе в странах Средней Азии. Люди не учат ни русский язык, ни историю, не знакомы с нашей культурой. Потому сдача экзамена на русский язык – это часть решения вопроса преступности", - уверен Малофеев. Также, по его словам, нужно проработать вопрос ответственности работодателя. "Должна быть введена ответственность работодателя, мигрант должен приезжать к конкретному работодателю под конкретный контракт. Если возвращается, то должен выехать и заехать по другому контракту, а работодатель должен платить за него страховку, чтобы пользоваться нашей бесплатной медицинской и образовательной системой. И работодатель же должен платить за депортацию в случае нарушения им законодательства", - считает замглавы ВРНС. По мнению Малофеева, депортация мигрантов "должна происходить так, чтобы потом мы по сто раз не амнистировали ранее высланных". "Люди должны быть уверены, что если они нарушили закон, тем более Уголовный кодекс, им запрещен въезд в Россию навсегда. Это может удержать от преступлений, от разгула этнической преступности, который есть в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в наших нефтеносных сибирских районах", - заключил собеседник агентства. Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. По информации на сайте Русской православной церкви, ВРНС является местом встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20231122/grazhdanstvo-1911192812.html

https://ria.ru/20231129/pasport-1912513550.html

https://ria.ru/20231114/rf-1909359560.html

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константин малофеев, россия, средняя азия, москва, владимир путин, русская православная церковь, врнс