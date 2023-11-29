https://ria.ru/20231129/ege-1912629105.html

Рособрнадзор ответил на вопрос о возможном переводе ЕГЭ в онлайн-формат

Рособрнадзор ответил на вопрос о возможном переводе ЕГЭ в онлайн-формат - РИА Новости, 29.11.2023

Рособрнадзор ответил на вопрос о возможном переводе ЕГЭ в онлайн-формат

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:24

2023-11-29T13:24

2023-11-29T13:37

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, но не стал отрицать такую возможность в будущем."На сегодняшний день, пока у нас тоже нет у специалистов такой технологии, чтобы мы всю полноту знаний, используя онлайн-формат по 100-балльной шкале могли определить и чтобы у вузов, профессуры не вызывало вопросов организовать справедливое поступление в вузы. Я не скажу, что в будущем это невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, наверное, точно мы в эту технологию не перейдем и пока даже мы не заглядываем", - сказал Музаев в ходе общения со школьниками и их родителями.Он отметил, что экзамен должен быть одинаковым и одинаково объективным, а существующие онлайн-технологии как, например, прокторинг, не позволяют создать равные и единые условия для всех."Потому что элементарно, скорость интернета, для москвичей, из Санкт-Петербурга, больших городов и региональных центров - не проблема, но у нас есть Сибирь, широкие просторы, где не всегда, не во всех населенных пунктах есть соответствующее качество для сдачи интернета", - пояснил Музаев. -

https://ria.ru/20231117/ege-1910104925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование