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Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны
Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны - РИА Новости, 29.11.2023
Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны
Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:00
2023-11-29T12:00
2023-11-29T12:00
андрей турчак
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) правом уничтожать беспилотные аппараты. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от актов незаконного вмешательства, совершаемых при помощи беспилотных аппаратов. Законопроект предоставляет частной охране объектов ТЭКа право "пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов". Сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. При этом он обращал внимание, что "с началом специальной военной операции объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий", причем чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни, отмечал сенатор. Однако, по его словам, частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Законопроект исправит эту ситуацию, подчеркивал Турчак.
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андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф, политика
Андрей Турчак, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Политика
Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны
Комитет ГД одобрил право частной охраны объектов ТЭК уничтожать БПЛА
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) правом уничтожать беспилотные аппараты.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от актов незаконного вмешательства, совершаемых при помощи беспилотных аппаратов.
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Законопроект предоставляет частной охране объектов ТЭКа право "пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов".
Сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак
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При этом он обращал внимание, что "с началом специальной военной операции объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий", причем чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни, отмечал сенатор.
Однако, по его словам, частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Законопроект исправит эту ситуацию, подчеркивал Турчак.
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