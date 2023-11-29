https://ria.ru/20231129/drony-1912590710.html

Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны

Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны - РИА Новости, 29.11.2023

Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:00

2023-11-29T12:00

2023-11-29T12:00

андрей турчак

госдума рф

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867314434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e930fe1e8820fe088d4b6d02d40ca70.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) правом уничтожать беспилотные аппараты. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от актов незаконного вмешательства, совершаемых при помощи беспилотных аппаратов. Законопроект предоставляет частной охране объектов ТЭКа право "пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов". Сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. При этом он обращал внимание, что "с началом специальной военной операции объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий", причем чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни, отмечал сенатор. Однако, по его словам, частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Законопроект исправит эту ситуацию, подчеркивал Турчак.

https://radiosputnik.ru/20231128/mini-drony-1912297683.html

https://ria.ru/20231129/okhotnik-1912519775.html

https://ria.ru/20231127/danilenko-1911666441.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф, политика