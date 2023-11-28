https://ria.ru/20231128/putin-1912483486.html

Путин отметил улучшение качества оказания медицинской помощи в России

Путин отметил улучшение качества оказания медицинской помощи в России - РИА Новости, 28.11.2023

Путин отметил улучшение качества оказания медицинской помощи в России

Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа РФ приоритетом на поколения вперед и отметил улучшение качества оказания медицинской помощи в стране. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:31

2023-11-28T19:31

2023-11-28T19:33

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

воздушно-космические силы россии

фонд "круг добра"

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СОЧИ, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа РФ приоритетом на поколения вперед и отметил улучшение качества оказания медицинской помощи в стране. Путин в режиме ВКС в церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах. "Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники - это принципиально новые стандарты качества жизни. Это поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей. Часть нашей системной работы по решению задач демографического развития. Повторю, сбережение народа России наш приоритет на поколения вперед", - сказал он. "Напомню, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения, а также региональных программ модернизации первичного звена отрасли", - отметил Путин. Президент напомнил, что всего за время их реализации с 2019 по 2024 год в эксплуатацию в целом по стране будет введено 46 новых объектов детского здравоохранения. Кроме того будет построено или модернизировано порядка 750 медицинских учреждений, имеющих в своем составе детские отделения, добавил он. "Улучшатся условия лечения в стационаре, сократится время ожидания приема врача. Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты", - подчеркнул Путин. Он отметил, что за последние 10 лет удалось почти в 2 раза снизить младенческую смертность, также сократилась детская смертность более чем в 2 раза. "Сейчас данный показатель по детской смертности, по младенческой находится на исторически минимальных значениях… С каждым годом в стране увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной помощи детям. Наращивается финансирование закупок лекарств для детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе за счет специально созданного в 2021 году Фонда "Круг добра", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231128/bolnitsa-1912482572.html

https://ria.ru/20231120/tuberkulez-1910538697.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, фонд "круг добра"