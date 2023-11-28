https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html

Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР

Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР - РИА Новости, 28.11.2023

Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР

Нужно помнить уроки революции, Гражданской войны, распада СССР, люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:34

2023-11-28T16:34

2023-11-28T17:11

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нужно помнить уроки революции, Гражданской войны, распада СССР, люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты, заявил президент России Владимир Путин."Думаю, что мы все помним. Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшие затем Гражданской войны, распада СССР в 1991 году. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора

https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, ссср, россия, врнс, всемирный русский народный собор (врнс)