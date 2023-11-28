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Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР - РИА Новости, 28.11.2023
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16:34 28.11.2023 (обновлено: 17:11 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html
Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР
Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР - РИА Новости, 28.11.2023
Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР
Нужно помнить уроки революции, Гражданской войны, распада СССР, люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:34
2023-11-28T17:11
владимир путин
политика
ссср
россия
врнс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нужно помнить уроки революции, Гражданской войны, распада СССР, люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты, заявил президент России Владимир Путин."Думаю, что мы все помним. Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшие затем Гражданской войны, распада СССР в 1991 году. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
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владимир путин, политика, ссср, россия, врнс, всемирный русский народный собор (врнс)
Владимир Путин, Политика, СССР, Россия, ВРНС, Всемирный русский народный собор (ВРНС)
Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР

Путин призвал не забывать уроки революции, гражданской войны и распада СССР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нужно помнить уроки революции, Гражданской войны, распада СССР, люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Думаю, что мы все помним. Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшие затем Гражданской войны, распада СССР в 1991 году. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства
16:44
 
Владимир ПутинПолитикаСССРРоссияВРНСВсемирный русский народный собор (ВРНС)
 
 
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