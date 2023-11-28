https://ria.ru/20231128/putin-1912322268.html
Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе
Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2023
Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе
Президент России Владимир Путин из Сочи по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора и проведет мероприятие по теме... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:19
2023-11-28T12:19
2023-11-28T12:33
религия
владимир путин
дмитрий песков
всемирный русский народный собор (врнс)
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из Сочи по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора и проведет мероприятие по теме здравоохранения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из Сочи он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании ХХV Всемирного Русского Народного Собора. Выступит, будет краткое вступительное слово патриарха Кирилла, само выступление патриарха Кирилла и еще несколько выступлений и будет заключительное слово президента тоже", - сказал Песков журналистам.Далее, по словам Пескова, у президента запланировано мероприятие по теме здравоохранения, в частности, состоится открытие целого ряда медицинских учреждений."Не менее важное мероприятие состоится далее у президента, также в режиме видеоконференции, связанное с реализацией национального проекта "Здравоохранение" и региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения", - отметил он.Позже в графике у главы государства несколько закрытых совещаний, добавил Песков.
https://ria.ru/20231128/russkiy_mir-1912258586.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, всемирный русский народный собор (врнс), сочи, россия
Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всемирный русский народный собор (ВРНС), Сочи, Россия
Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе
Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе во вторник
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из Сочи по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора и проведет мероприятие по теме здравоохранения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Из Сочи он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании ХХV Всемирного Русского Народного Собора. Выступит, будет краткое вступительное слово патриарха Кирилла, само выступление патриарха Кирилла и еще несколько выступлений и будет заключительное слово президента тоже", - сказал Песков журналистам.
Далее, по словам Пескова, у президента запланировано мероприятие по теме здравоохранения, в частности, состоится открытие целого ряда медицинских учреждений.
"Не менее важное мероприятие состоится далее у президента, также в режиме видеоконференции, связанное с реализацией национального проекта "Здравоохранение" и региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения", - отметил он.
Позже в графике у главы государства несколько закрытых совещаний, добавил Песков.
На съезде Всемирного русского народного собора обсудят цель Русского мира