https://ria.ru/20231128/putin-1912322268.html

Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе

Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2023

Путин по видеосвязи выступит на Всемирном русском народном соборе

Президент России Владимир Путин из Сочи по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора и проведет мероприятие по теме... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:19

2023-11-28T12:19

2023-11-28T12:33

религия

владимир путин

дмитрий песков

всемирный русский народный собор (врнс)

сочи

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из Сочи по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора и проведет мероприятие по теме здравоохранения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из Сочи он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании ХХV Всемирного Русского Народного Собора. Выступит, будет краткое вступительное слово патриарха Кирилла, само выступление патриарха Кирилла и еще несколько выступлений и будет заключительное слово президента тоже", - сказал Песков журналистам.Далее, по словам Пескова, у президента запланировано мероприятие по теме здравоохранения, в частности, состоится открытие целого ряда медицинских учреждений."Не менее важное мероприятие состоится далее у президента, также в режиме видеоконференции, связанное с реализацией национального проекта "Здравоохранение" и региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения", - отметил он.Позже в графике у главы государства несколько закрытых совещаний, добавил Песков.

https://ria.ru/20231128/russkiy_mir-1912258586.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, всемирный русский народный собор (врнс), сочи, россия