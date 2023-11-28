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Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы - РИА Новости, 28.11.2023
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17:58 28.11.2023 (обновлено: 17:59 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/podrostok-1912459569.html
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы - РИА Новости, 28.11.2023
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы
Мальчик, который в начале ноября упал с виадука прямо под колёса машины на оживлённой трассе во Владивостоке, выписан из больницы, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:58
2023-11-28T17:59
происшествия
владивосток
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчик, который в начале ноября упал с виадука прямо под колёса машины на оживлённой трассе во Владивостоке, выписан из больницы, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "Мальчика выписали из больницы, лечение он продолжит дома, амбулаторно", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей. В соцсетях 1 ноября распространилось видео инцидента: подросток падает с виадука на оживлённую трассу прямо под колёса машины. По данным полиции, в момент падения под воздушным переходом проезжали спецмашины органов внутренних дел и "скорой". Медики оказали пострадавшему неотложную помощь и доставили в больницу. Источник РИА Новости сообщил, что ребёнок находится в коме, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Позже другой источник агентства рассказал, что мальчика вывели из комы, с виадука он "свалился случайно". Прокуратура Приморья информировала, что подросток 2009 года рождения воспитывается в благополучной многодетной семье.
https://ria.ru/20231102/malchik-1907014395.html
https://ria.ru/20231003/rebenok-1900272898.html
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происшествия, владивосток, здоровье - общество
Происшествия, Владивосток, Здоровье - Общество
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы

Источник: упавшего на трассу подростка из Владивостока выписали из больницы

© iStock.com / VladKolКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / VladKol
Коридор больницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчик, который в начале ноября упал с виадука прямо под колёса машины на оживлённой трассе во Владивостоке, выписан из больницы, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
«
"Мальчика выписали из больницы, лечение он продолжит дома, амбулаторно", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
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В соцсетях 1 ноября распространилось видео инцидента: подросток падает с виадука на оживлённую трассу прямо под колёса машины. По данным полиции, в момент падения под воздушным переходом проезжали спецмашины органов внутренних дел и "скорой".
Медики оказали пострадавшему неотложную помощь и доставили в больницу. Источник РИА Новости сообщил, что ребёнок находится в коме, несколько дней за его жизнь боролись врачи.
Позже другой источник агентства рассказал, что мальчика вывели из комы, с виадука он "свалился случайно". Прокуратура Приморья информировала, что подросток 2009 года рождения воспитывается в благополучной многодетной семье.
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