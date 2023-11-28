https://ria.ru/20231128/podrostok-1912459569.html
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы - РИА Новости, 28.11.2023
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы
Мальчик, который в начале ноября упал с виадука прямо под колёса машины на оживлённой трассе во Владивостоке, выписан из больницы, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:58
2023-11-28T17:58
2023-11-28T17:59
происшествия
владивосток
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608095_0:239:3083:1973_1920x0_80_0_0_848ae3bc7efb83c7792274288c4a9d8b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчик, который в начале ноября упал с виадука прямо под колёса машины на оживлённой трассе во Владивостоке, выписан из больницы, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "Мальчика выписали из больницы, лечение он продолжит дома, амбулаторно", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей. В соцсетях 1 ноября распространилось видео инцидента: подросток падает с виадука на оживлённую трассу прямо под колёса машины. По данным полиции, в момент падения под воздушным переходом проезжали спецмашины органов внутренних дел и "скорой". Медики оказали пострадавшему неотложную помощь и доставили в больницу. Источник РИА Новости сообщил, что ребёнок находится в коме, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Позже другой источник агентства рассказал, что мальчика вывели из комы, с виадука он "свалился случайно". Прокуратура Приморья информировала, что подросток 2009 года рождения воспитывается в благополучной многодетной семье.
https://ria.ru/20231102/malchik-1907014395.html
https://ria.ru/20231003/rebenok-1900272898.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608095_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c7284c09cc3166137c790314a9aed7cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, здоровье - общество
Происшествия, Владивосток, Здоровье - Общество
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы
Источник: упавшего на трассу подростка из Владивостока выписали из больницы
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчик, который в начале ноября упал с виадука прямо под колёса машины на оживлённой трассе во Владивостоке, выписан из больницы, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
«
"Мальчика выписали из больницы, лечение он продолжит дома, амбулаторно", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
В Саратове из больницы выписали мальчика, съевшего два литра монтажной пены
В соцсетях 1 ноября распространилось видео инцидента: подросток падает с виадука на оживлённую трассу прямо под колёса машины. По данным полиции, в момент падения под воздушным переходом проезжали спецмашины органов внутренних дел и "скорой".
Медики оказали пострадавшему неотложную помощь и доставили в больницу. Источник РИА Новости сообщил, что ребёнок находится в коме, несколько дней за его жизнь боролись врачи.
Позже другой источник агентства рассказал, что мальчика вывели из комы, с виадука он "свалился случайно". Прокуратура Приморья информировала, что подросток 2009 года рождения воспитывается в благополучной многодетной семье.
Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик