https://ria.ru/20231128/papa-1912507262.html

Папа римский отменил поездку в Дубай из-за болезни

Папа римский отменил поездку в Дубай из-за болезни - РИА Новости, 28.11.2023

Папа римский отменил поездку в Дубай из-за болезни

Поездка папы Римского Франциска в Дубай на 28-ю конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP28) отменяется из-за болезни, сообщил глава службы печати... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:42

2023-11-28T22:42

2023-11-28T22:42

религия

ватикан

дубай

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

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ВАТИКАН, 28 ноя - РИА Новости. Поездка папы Римского Франциска в Дубай на 28-ю конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP28) отменяется из-за болезни, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Хотя общая клиническая картина папы Франциска в связи с гриппозным состоянием и воспалением дыхательных путей улучшилась, врачи попросили папу не совершать запланированную на ближайшие несколько дней поездку в Дубай… Папа Франциск с большим сожалением согласился с просьбой врачей, поэтому поездка была отменена", - сказал Бруни, слова которого приводятся в коммюнике. По его словам, папа и Святой престол сохраняют желание принять участие в дискуссиях на климатической конференции. В ближайшее время, сообщили в Ватикане, "будут определены способы" того, как это можно реализовать. В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В воскресенье служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни не появится на площади святого Петра и выступит с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции. В понедельник Бруни заявил, что папа Франциск находится в хорошем состоянии и получает антибиотики внутривенно. Проведенная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием понтифика. В понедельник на брифинге представитель Ватикана подтверждал участие понтифика в дубайской конференции.

https://ria.ru/20231127/sostoyanie-1912076236.html

https://ria.ru/20231125/papa-1911835335.html

ватикан

дубай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, дубай, франциск (хорхе марио бергольо), оон