https://ria.ru/20231128/mchs-1912372742.html
В Тверской области прошло командно-штабное учение МЧС
В Тверской области прошло командно-штабное учение МЧС - РИА Новости, 28.11.2023
В Тверской области прошло командно-штабное учение МЧС
В Тверской области во вторник прошло командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с дорожно-транспортным происшествием и нарушением... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:53
2023-11-28T14:53
2023-11-28T14:54
тверская область
игорь руденя
александр куренков (мчс)
вячеслав петушенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912371552_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_acb5db50622ba4b0471ad19047268b3e.jpg
ТВЕРЬ, 28 ноя - РИА Новости. В Тверской области во вторник прошло командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с дорожно-транспортным происшествием и нарушением транспортного сообщения на автомобильной дороге федерального значения М-11 "Нева", сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятиях на территории Тверской области – центральной площадке учений – приняли участие министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко, представители федеральных и региональных структур, главы муниципалитетов Верхневолжья. "В ходе учения отрабатывались действия федеральных и региональных структур по ликвидации последствий крупного ДТП: по сценарию произошло столкновение пассажирского автобуса, бензовоза и двух легковых автомобилей с перекрытием движения по автомагистрали в сторону Москвы", - отметили в пресс-службе. На 214-м километре трассы М-11 специалисты отработали действия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших в ходе условного ДТП, в том числе с привлечением санавиации, а также по организации объездных путей, работы пунктов обогрева, питания и другие действия. Было задействовано около 80 сотрудников МЧС, дорожных служб, правоохранителей и медиков, а также порядка 20 единиц техники, включая вертолет МИ-8. В передвижном пункте управления состоялось совещание, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители управлений МЧС Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Новгородской областей. Представлены доклады о действиях со стороны регионов по ликвидации последствий ДТП. "В Тверской области расположены федеральные трассы М-10, М-9 и М-11. Сегодня в ходе учения представлена работа по сложнейшему сценарию – ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. Все подразделения продемонстрировали скоординированное профессиональное взаимодействие", – отметил Руденя. Губернатор сообщил, что в Тверской области ведется комплексная работа по повышению безопасности дорожного движения, совершенствованию системы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. При поддержке регионального правительства обновляется специализированная техника в подразделениях МЧС.
https://ria.ru/20231116/medpomosch-1909852252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, александр куренков (мчс), вячеслав петушенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверская область, Игорь Руденя, Александр Куренков (МЧС), Вячеслав Петушенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ТВЕРЬ, 28 ноя - РИА Новости. В Тверской области во вторник прошло командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с дорожно-транспортным происшествием и нарушением транспортного сообщения на автомобильной дороге федерального значения М-11 "Нева", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятиях на территории Тверской области – центральной площадке учений – приняли участие министр РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков
, губернатор Тверской области Игорь Руденя
, председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги
" Вячеслав Петушенко
, представители федеральных и региональных структур, главы муниципалитетов Верхневолжья.
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"В ходе учения отрабатывались действия федеральных и региональных структур по ликвидации последствий крупного ДТП: по сценарию произошло столкновение пассажирского автобуса, бензовоза и двух легковых автомобилей с перекрытием движения по автомагистрали в сторону Москвы", - отметили в пресс-службе.
На 214-м километре трассы М-11 специалисты отработали действия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших в ходе условного ДТП, в том числе с привлечением санавиации, а также по организации объездных путей, работы пунктов обогрева, питания и другие действия.
Было задействовано около 80 сотрудников МЧС
, дорожных служб, правоохранителей и медиков, а также порядка 20 единиц техники, включая вертолет
МИ-8.
В передвижном пункте управления состоялось совещание, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители управлений МЧС Москвы
, Санкт-Петербурга
, Московской, Ленинградской и Новгородской областей
. Представлены доклады о действиях со стороны регионов по ликвидации последствий ДТП.
"В Тверской области расположены федеральные трассы М-10, М-9 и М-11. Сегодня в ходе учения представлена работа по сложнейшему сценарию – ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. Все подразделения продемонстрировали скоординированное профессиональное взаимодействие", – отметил Руденя.
Губернатор сообщил, что в Тверской области ведется комплексная работа по повышению безопасности дорожного движения, совершенствованию системы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. При поддержке регионального правительства обновляется специализированная техника в подразделениях МЧС.