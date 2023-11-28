В СФ назвали идею Киева переименовать города Крыма демонстрацией активности
Цеков назвал идею Киева переименовать города Крыма демонстрацией активности
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Намерение украинского министерства реинтеграции переименовать города в российском Крыму направлено на демонстрацию деятельности для дальнейшего проедания остатков украинского бюджета, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Власти Украины заявили о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Речь идет, в частности, об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования, говорится в Telegram-канале украинского министерства реинтеграции.
«
"Министерство это - надуманная структура, которая проедает крохи украинского бюджета. Надо демонстрировать какую-то активность. Реинтеграции-то никакой не будет – вот и придумали: вот давайте возьмем и переименуем города. Понятно, что это переименование будет только в их документах, возможно, они даже внесут изменения в конституцию. Но все это направлено на демонстрацию деятельности, а во-вторых, они такими решениями пытаются внести определенный раскол в крымское сообщество... Я не исключаю, что что-то может (в названиях) вернуться, но по решению Крыма, России, но не по решению украинских структур", - сказал Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".