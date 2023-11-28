https://ria.ru/20231128/kazakhstan-1912270982.html

В Казахстане ужесточат требования к товарным биржам и их участникам

В Казахстане ужесточат требования к товарным биржам и их участникам - РИА Новости, 28.11.2023

В Казахстане ужесточат требования к товарным биржам и их участникам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания правительства в Астане поручил разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:26

2023-11-28T07:26

2023-11-28T07:26

казахстан

астана

алихан смаилов

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АЛМА-АТА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания правительства в Астане поручил разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность товарных бирж и их участников. "Министерству торговли совместно с министерством юстиции и агентством по защите и развитию конкуренции следует разработать пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению ответственности товарных бирж и их участников", - сказал он. Также, по словам Смаилова, необходимо разработать "комплекс мер по стимулированию реализации биржевых товаров, в том числе на экспорт, через механизм биржевой торговли". "Одной из главных проблем развития этой деятельности является использование недропользователями товарных бирж для своих нужд. Большая часть биржевого рынка сегодня сконцентрирована именно на обслуживании таких закупок, где нет обязательств по соблюдению местного содержания", - отметил он. По его словам, "закупки недропользователей должны работать на страну, важно расширять местное содержание, диверсифицировать наше производство". Еще одна проблема – это отнесение товарных бирж к субъектам микропредпринимательства, что позволяет "им делать крайне низкие налоговые отчисления и избегать проверок", добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20230325/eaes-1860549820.html

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казахстан, астана, алихан смаилов