https://ria.ru/20231128/forum-1912305503.html

Более 60 зарубежных делегаций посетят форум BRICS+ Fashion Summit

Более 60 зарубежных делегаций посетят форум BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 28.11.2023

Более 60 зарубежных делегаций посетят форум BRICS+ Fashion Summit

Более 60 зарубежных делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ посетят первый международный форум BRICS+... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:17

2023-11-28T11:17

2023-11-28T12:51

экономика

москва

юго-восточная азия

латинская америка

наталья сергунина

брикс

снг

зарядье

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 60 зарубежных делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ посетят первый международный форум BRICS+ Fashion Summit, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. "В Москве открылся первый международный форум BRICS+ Fashion Summit. Событие будет даже более масштабным, чем предполагалось ранее, - число стран-участниц увеличилось вдвое. В дни саммита, с 28 ноября по 2 декабря, российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что саммит объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира. В деловой программе примут участие более 200 спикеров - глав профильных ассоциаций, основателей брендов, производителей, оптовых покупателей и других представителей отрасли. "Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что в рамках форума в "Паркинг Галерее" парка "Зарядье" будет работать B2B-шоурум. Россию представят предприниматели из Москвы, Волгограда, Красноярска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Среди зарубежных участников шоурума - компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html

москва

юго-восточная азия

латинская америка

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экономика, москва, юго-восточная азия, латинская америка, наталья сергунина, брикс, снг, зарядье