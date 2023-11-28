Более 60 зарубежных делегаций посетят форум BRICS+ Fashion Summit
Более 60 делегаций посетят первый международный форум BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка к пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit
Подготовка к пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 60 зарубежных делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ посетят первый международный форум BRICS+ Fashion Summit, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
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"В Москве открылся первый международный форум BRICS+ Fashion Summit. Событие будет даже более масштабным, чем предполагалось ранее, - число стран-участниц увеличилось вдвое. В дни саммита, с 28 ноября по 2 декабря, российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саммит объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира. В деловой программе примут участие более 200 спикеров - глав профильных ассоциаций, основателей брендов, производителей, оптовых покупателей и других представителей отрасли.
"Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что в рамках форума в "Паркинг Галерее" парка "Зарядье" будет работать B2B-шоурум. Россию представят предприниматели из Москвы, Волгограда, Красноярска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Среди зарубежных участников шоурума - компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.