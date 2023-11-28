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Ученые рассказали, сколько километров прошел айсберг А23а - РИА Новости, 28.11.2023
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Наука
 
10:42 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/aysberg-1912296875.html
Ученые рассказали, сколько километров прошел айсберг А23а
Ученые рассказали, сколько километров прошел айсберг А23а - РИА Новости, 28.11.2023
Ученые рассказали, сколько километров прошел айсберг А23а
Крупнейший в мире айсберг А23а, ранее "спавший 30 лет", за прошедшую антарктическую зиму прошел путь как из Санкт-Петербурга в Краснодар, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:42
2023-11-28T10:42
наука
санкт-петербург
краснодар
наука
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а, ранее "спавший 30 лет", за прошедшую антарктическую зиму прошел путь как из Санкт-Петербурга в Краснодар, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, благодаря местной циркуляции проделал путь длиной в 1118 морских миль (2070 километров), что, для сравнения, соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара", - говорится в сообщении. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент она составляет около 4170 квадратных километров, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга. Ученые ожидают, что А23а будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток, далее айсберг проследует вдоль Южных Оркнейских островов и будет вынесен в море Скоша. В таком случае он довольно быстро, по оценкам специалистов, прекратит свое существование как единое целое под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод. Однако не исключено, что айсберг сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет. История гигантского айсберга началась в 1986 году, когда он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html
https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html
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санкт-петербург, краснодар, наука
Наука, Санкт-Петербург, Краснодар, Наука
Ученые рассказали, сколько километров прошел айсберг А23а

Самый крупный айсберг в мире А23а за зиму преодолел 2070 километров

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а, ранее "спавший 30 лет", за прошедшую антарктическую зиму прошел путь как из Санкт-Петербурга в Краснодар, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
"За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, благодаря местной циркуляции проделал путь длиной в 1118 морских миль (2070 километров), что, для сравнения, соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара", - говорится в сообщении.
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За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент она составляет около 4170 квадратных километров, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга.
Ученые ожидают, что А23а будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток, далее айсберг проследует вдоль Южных Оркнейских островов и будет вынесен в море Скоша. В таком случае он довольно быстро, по оценкам специалистов, прекратит свое существование как единое целое под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод. Однако не исключено, что айсберг сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет.
История гигантского айсберга началась в 1986 году, когда он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
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