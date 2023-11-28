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Самый крупный в мире айсберг может вскоре исчезнуть - РИА Новости, 28.11.2023
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Наука
 
10:25 28.11.2023 (обновлено: 14:42 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/aysberg-1912292866.html
Самый крупный в мире айсберг может вскоре исчезнуть
Самый крупный в мире айсберг может вскоре исчезнуть - РИА Новости, 28.11.2023
Самый крупный в мире айсберг может вскоре исчезнуть
Самый крупный в мире айсберг А23а в ближайшее время доберется до моря Скоша и может исчезнуть, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:25
2023-11-28T14:42
наука
антарктида
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самый крупный в мире айсберг А23а в ближайшее время доберется до моря Скоша и может исчезнуть, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Ученые рассказали, что в середине ноября его вынесло на чистую воду в Южном океане. Вероятно, скоро он прекратит существование или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.По прогнозу специалистов, айсберг подхватят океанские течения, которые идут из пролива Брансфилда на восток. После этого А23а проследует вдоль Южных Оркнейских островов, затем его вынесет в море Скоша. При таком сценарии он довольно быстро исчезнет под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод.В институте уточнили, что за прошедшую антарктическую зиму айсберг преодолел 2070 километров. Это соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади А23а не потерпел — она составляет около 4170 квадратных километров.История одного из самых гигантских айсбергов началась в сентябре 1986 года, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023-го, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html
https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html
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антарктида, санкт-петербург, краснодар
Наука, Антарктида, Санкт-Петербург, Краснодар
Самый крупный в мире айсберг может вскоре исчезнуть

Самый крупный в мире айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самый крупный в мире айсберг А23а в ближайшее время доберется до моря Скоша и может исчезнуть, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Ученые рассказали, что в середине ноября его вынесло на чистую воду в Южном океане. Вероятно, скоро он прекратит существование или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.
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По прогнозу специалистов, айсберг подхватят океанские течения, которые идут из пролива Брансфилда на восток. После этого А23а проследует вдоль Южных Оркнейских островов, затем его вынесет в море Скоша. При таком сценарии он довольно быстро исчезнет под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод.
В институте уточнили, что за прошедшую антарктическую зиму айсберг преодолел 2070 километров. Это соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади А23а не потерпел — она составляет около 4170 квадратных километров.
История одного из самых гигантских айсбергов началась в сентябре 1986 года, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023-го, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
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