Самый крупный в мире айсберг может вскоре исчезнуть
Самый крупный в мире айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане
Айсберг А23а. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самый крупный в мире айсберг А23а в ближайшее время доберется до моря Скоша и может исчезнуть, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Ученые рассказали, что в середине ноября его вынесло на чистую воду в Южном океане. Вероятно, скоро он прекратит существование или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.
По прогнозу специалистов, айсберг подхватят океанские течения, которые идут из пролива Брансфилда на восток. После этого А23а проследует вдоль Южных Оркнейских островов, затем его вынесет в море Скоша. При таком сценарии он довольно быстро исчезнет под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод.
В институте уточнили, что за прошедшую антарктическую зиму айсберг преодолел 2070 километров. Это соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади А23а не потерпел — она составляет около 4170 квадратных километров.
История одного из самых гигантских айсбергов началась в сентябре 1986 года, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023-го, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.